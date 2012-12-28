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сегодня, 11:10
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«Я услышал хлопок, потом свист, треск»

Обломки БПЛА упали на частный дом, в котором находилась семья из четырех человек.

Накануне ночью обломки БПЛА упали на частный дом в Тракторном. В доме в этом момент находилась семья из четырех человек: хозяин дома Евгений Киселев, его мать, жена и сын. К счастью, никто из них не пострадал.

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«Ночью услышал хлопок, потом свист, треск, было похоже на взрыв. Поднялся и почувствовал запах дыма. В темноте сначала не увидел ничего, а когда уже вышел на террасу, поднял глаза и понял, что в крыше дыра и видно небо. Сразу позвонил в службу «112» и полицию. Приехали полицейские и саперы, все посмотрели. Позвонил своему руководителю (я работаю в «Технопарк-Липецк»), она подсказала мне, куда можно еще обратиться, чтобы ускорить процесс восстановления поврежденного имущества», — цитирует хозяина дома Евгения Киселева пресс-служба администрации Липецка.







К жильцам пострадавшего дома приехали председатель департамента ЖКХ Сергей Ходяков, председатель департамента развития территории Ольга Логинова, директор фонда капитального ремонта Алексей Костин и представители строительной компании «Дариус».

— Демонтируем поврежденный профлист и деревянную конструкцию крыши. Затем смонтируем новую деревянной конструкции крыши. Уложим на нее влагостойкую плёнку. Отремонтируем и левую сторону пристройки, зашьем ее профлистом, — так описал объем ремонта гендиректор ООО «Дариус» Роман Кошеваров.

Ремонт Евгению Киселеву пообещали закончить к концу недели. А председатель городского департамента ЖКХ Сергей Ходяков заявил, что администрация Липецка окажет семье материальную помощь.

Фото: пресс-служба администрации Липецка
БПЛА
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Свидетель
2 минуты назад
В такой вот нищете люди живут .
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Философ
5 минут назад
Этот дом был непригоден для жизни ещё 30 лет назад, великая держава
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не эксперт
11 минут назад
Эх, страна моя родная, край загадок и чудес Где ещё такое счастье, где ещё такой прогресс? Под одной огромной крышей и просторней и светлей Ни к чему нам дом отдельный, вместе жить нам веселей
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коля
29 минут назад
Эхее охоо .Вот зачем человеку в частном доме 4 антены для телека .Погоду менять а мож еще че .Все кроется в мелочах и деталях.
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Лиза
31 минуту назад
Хорошо, что из жильцов дома никто не травмировался.
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коля
41 минуту назад
Капремонт отдельная тема .просто денег собрать надо .дураку понятно .остатки железной птицы .хотелось бы увидеть .а то пахнет фейком.
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Эльвира
46 минут назад
А почему деньги на восстановление берут из ФКР???? ФКР это деньги собственников многоквартирных домов !!! Производите ремонт частного дома за счет резервного фонда !
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Ильнична
сегодня, 11:25
За чей счёт банкет? Фонд капремонта так-то формируется жителями для ремонта своих многоквартирных домов. Лично мой дом стоит в планах ремонта на 47 год!
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Animal planet.
31 минуту назад
У тебя совести нет,люди могли пострадать,а ты деньги считаешь.
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Оля
24 минуты назад
У тебя совести нет,люди могли пострадать,а ты деньги считаешь. Ты лично помог этой семье? Ильинична помогла, хоть у неё никто не спрашивал, а ты? Деньги считаешь, бессовестный?
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048
52 минуты назад
У них графики меняются каждый год, у нас тоже стоял дом в 2025г а теперь уже в 2032 ...
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