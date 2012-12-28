Происшествия
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сегодня, 11:10
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«Я услышал хлопок, потом свист, треск»
Обломки БПЛА упали на частный дом, в котором находилась семья из четырех человек.
«Ночью услышал хлопок, потом свист, треск, было похоже на взрыв. Поднялся и почувствовал запах дыма. В темноте сначала не увидел ничего, а когда уже вышел на террасу, поднял глаза и понял, что в крыше дыра и видно небо. Сразу позвонил в службу «112» и полицию. Приехали полицейские и саперы, все посмотрели. Позвонил своему руководителю (я работаю в «Технопарк-Липецк»), она подсказала мне, куда можно еще обратиться, чтобы ускорить процесс восстановления поврежденного имущества», — цитирует хозяина дома Евгения Киселева пресс-служба администрации Липецка.
К жильцам пострадавшего дома приехали председатель департамента ЖКХ Сергей Ходяков, председатель департамента развития территории Ольга Логинова, директор фонда капитального ремонта Алексей Костин и представители строительной компании «Дариус».
— Демонтируем поврежденный профлист и деревянную конструкцию крыши. Затем смонтируем новую деревянной конструкции крыши. Уложим на нее влагостойкую плёнку. Отремонтируем и левую сторону пристройки, зашьем ее профлистом, — так описал объем ремонта гендиректор ООО «Дариус» Роман Кошеваров.
Ремонт Евгению Киселеву пообещали закончить к концу недели. А председатель городского департамента ЖКХ Сергей Ходяков заявил, что администрация Липецка окажет семье материальную помощь.
Фото: пресс-служба администрации Липецка
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