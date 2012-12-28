В Липецкую область ненадолго вернется жара

19 июня территория Липецкой области будет находиться в гребне антициклона с юго-запада — существенных осадков не ожидается. Днем 20 июня Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона со Скандинавии, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, в отдельных районах возможен град, при грозах порывы ветра будут достигать 16-21 м/сек. 21 июня регион будет в тылу уходящего циклона — заметно похолодает, сохранятся небольшие кратковременные дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 20 июня - 21-23 градуса тепла, что на 3-5 градусов выше нормы, 21 июня — 16-18 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +13 до +18 градусов, днем — от +24 до +29 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью – от +14 до +16 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.День 19 июня стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году — 5 градусов тепла.