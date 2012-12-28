Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночная атака БПЛА была направлена на предприятие общегражданского назначения
Происшествия
В Липецке подросток на электросамокате сбил коляску с двухмесячным ребенком
Происшествия
Женщина отбилась от уличного грабителя: задержан уроженец Волгорадской области
Происшествия
«Я услышал хлопок, потом свист, треск»
Происшествия
18 июня глава Лебедянского района Роман Ченцов уйдет в отставку
Общество
Липецкая вечЁрка: грозовые выходные, снова БПЛА и задержание после 12 лет розыска
Общество
Новый фонтан, спортплощадка, бассейн: как отдыхают дети в обновленном «Прометее»
Общество
Такого в этих поликлиниках Липецка еще не было
Общество
Управляющие компании уклоняются от ликвидации последствий падений деревьев на машины
Общество
По схеме Евгении Уваркиной
Политика
Читать все
Такого в этих поликлиниках Липецка еще не было
Общество
По схеме Евгении Уваркиной
Политика
Губернатор Игорь Артамонов сделал предложение начальнику управления сельского хозяйства
Общество
«Может, хотя бы сохраним кусочек Крепости на память»
Общество
«Я услышал хлопок, потом свист, треск»
Происшествия
О грозе, ветре и граде предупреждает МЧС
Погода в Липецке
Роман Ченцов продолжает движение к креслу мэра Липецка
Общество
В столкновении «Форда» и «МАЗа» пострадали две женщины
Происшествия
В Сочи во время шторма пропала 20-летняя жительница Усмани
Происшествия
Мужчина утонул на одном из диких пляжей Силикатных озёр
Происшествия
Читать все
Происшествия
1057
сегодня, 12:57
1

Мужчина утонул на одном из диких пляжей Силикатных озёр

Спасатели призывают липчан использовать для купания организованные места отдыха.

39-летний житель Липецка утонул 17 июня на одном из диких пляжей Силикатных озёр.

«Обстоятельства гибели человека выясняют сотрудники полиции. Но судя по всему, перед тем, как освежиться, он употреблял спиртное», — рассказали в городском управлении ГО и ЧС.

Это второй случай гибели на воде в Липецка с начала тёплого сезона. В конце мая в акватории Центрального пляжа утонул 16-летний подросток. Официально купальный сезон на тот момент ещё не был открыт.

Спасатели напоминают правила безопасного пляжного отдыха:

- нельзя оставлять детей у воды без присмотра;

- заплывать за границы зоны купания;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах;

- заходить в воду пьяным, а также после длительного пребывания на солнце, сразу после приема пищи, в состоянии утомления;

- купаться и нырять в незнакомом месте;

- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, гидроциклам;
-  купаться в местах скопления водорослей;

- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей.  

Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами. 

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, 101, 112.
происшествия на воде
0
3
0
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Иван
52 минуты назад
На территории Липецка второй утонул А территории области 10
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru