Происшествия
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сегодня, 12:57
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Мужчина утонул на одном из диких пляжей Силикатных озёр
Спасатели призывают липчан использовать для купания организованные места отдыха.
«Обстоятельства гибели человека выясняют сотрудники полиции. Но судя по всему, перед тем, как освежиться, он употреблял спиртное», — рассказали в городском управлении ГО и ЧС.
Это второй случай гибели на воде в Липецка с начала тёплого сезона. В конце мая в акватории Центрального пляжа утонул 16-летний подросток. Официально купальный сезон на тот момент ещё не был открыт.
Спасатели напоминают правила безопасного пляжного отдыха:
- нельзя оставлять детей у воды без присмотра;
- заплывать за границы зоны купания;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах;
- заходить в воду пьяным, а также после длительного пребывания на солнце, сразу после приема пищи, в состоянии утомления;
- купаться и нырять в незнакомом месте;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, гидроциклам;
- купаться в местах скопления водорослей;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей.
Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами.
Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, 101, 112.
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