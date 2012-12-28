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58 минут назад
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Губернатор Игорь Артамонов сделал предложение начальнику управления сельского хозяйства

Алексей Телков возглавит Лебедянский район.

Губернатор Игорь Артамонов встретился с начальником областного управления сельского хозяйства Алексеем Телковым и предложил ему возглавить один из районов области.

«Год назад он возглавил областное управление сельского хозяйства. С задачей справился. Липецкая область сохранила лидирующие позиции в растениеводстве, производстве сахара, растительных масел, консервированной продукции. Выросли показатели экспорта, продолжилась программа комплексного развития сельских территорий. Алексей Михайлович показал себя эффективным руководителем, способным решать любые задачи.», — написал губернатор написал в своем Telegram-канале

Игорь Артамонов добавил, что предложил Телкову усилить команду одного из районов Липецкой области. Надо отметить, что до назначения на должность начальника управления Алексей Телков руководил Краснинским районом.

«Сейчас перед Липецкой областью стоят новые задачи, сформулированные в национальных проектах. Основой фронт их решения находится „на земле“, в муниципалитетах. Необходимо проделать большую работу, направленную на повышение уровня жизни, создание рабочих мест, развитие городов, деревень и сёл», — пояснил свое решение Игорь Артамонов.

Не трудно догадаться, что «один из районов» — Лебедянский. Сегодня депутаты лебедянского райсовета примут отставку пока действующего главы района — Романа Ченцова. Он является главным кандидатом на пост мэра Липецка. Выборы главы администрации областного центра назначены на следующую неделю.

Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Ильич
10 минут назад
Как - то "экс - министр сельского хозяйства Гордеев Алексей Васильевич" сказал "Есть производители",а есть "сами поняли"...
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коля
14 минут назад
Почему чиновники думают что без них жизнь остановится .Мне кажется лучше станет когда чиновников не станет .
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статистика
20 минут назад
"Год назад он возглавил областное управление сельского хозяйства" За год в управлении, к счастью, ничего поменять нельзя. А вот Лебедянский район эти годовые ставленники уже развалили. Хорошим он был только когда были нормальные районные руководители.
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кукушка
23 минуты назад
Ох и работник))) С чем он справился то, управление работало прекрасно, просто пересидел год....
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Елы Палыч
34 минуты назад
за год поднял сх???
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Вот так,
17 минут назад
Увеличил поголовье крупного рогатого скота, надои молока и пр. и пр.
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Лиза
37 минут назад
Лебедянь теперь превратится в красивый город-сад!
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!
15 минут назад
В лебедянском районе остался теперь только один сад - Троекурово, где династия руководителей. А Агроном - выкорчевали новые эффективные менеджеры. ОЧЕНЬ ГРУСТНОЕ ЗРЕЛИЩЕ.
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Биба
44 минуты назад
Какие игривые заголовки редакция составляет, ай-яй-яй!
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Дмитр
15 минут назад
Сделал предложение? Что- то здесь не так,как у всех людей.
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Зоя
17 минут назад
и я об этом...
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