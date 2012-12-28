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Общество
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58 минут назад
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Губернатор Игорь Артамонов сделал предложение начальнику управления сельского хозяйства
Алексей Телков возглавит Лебедянский район.
«Год назад он возглавил областное управление сельского хозяйства. С задачей справился. Липецкая область сохранила лидирующие позиции в растениеводстве, производстве сахара, растительных масел, консервированной продукции. Выросли показатели экспорта, продолжилась программа комплексного развития сельских территорий. Алексей Михайлович показал себя эффективным руководителем, способным решать любые задачи.», — написал губернатор написал в своем Telegram-канале
Игорь Артамонов добавил, что предложил Телкову усилить команду одного из районов Липецкой области. Надо отметить, что до назначения на должность начальника управления Алексей Телков руководил Краснинским районом.
«Сейчас перед Липецкой областью стоят новые задачи, сформулированные в национальных проектах. Основой фронт их решения находится „на земле“, в муниципалитетах. Необходимо проделать большую работу, направленную на повышение уровня жизни, создание рабочих мест, развитие городов, деревень и сёл», — пояснил свое решение Игорь Артамонов.
Не трудно догадаться, что «один из районов» — Лебедянский. Сегодня депутаты лебедянского райсовета примут отставку пока действующего главы района — Романа Ченцова. Он является главным кандидатом на пост мэра Липецка. Выборы главы администрации областного центра назначены на следующую неделю.
Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова
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