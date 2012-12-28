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сегодня, 15:37
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18 июня глава Лебедянского района Роман Ченцов уйдет в отставку

А 27 июня депутаты Липецкого горсовета выберут мэра областного центра, Роман Ченцов среди претендентов.

На 18 июня назначена сессия депутатов Лебедянского района. Ее единственный вопрос: «О досрочном прекращении полномочий главы Лебедянского муниципального района Российской Федерации Ченцова Романа Ивановича в связи с отставкой по собственному желанию».

В том, что депутаты примут отставку главы, ни у кого сомнений нет. Романа Ченцова называют фаворитом выборной кампании на пост мэра Липецка.

Напомним, конкурсная комиссия при горсовете одобрила для голосования три кандидатуры: депутата Липецкого областного Совета депутатов (фракция КПРФ) Николая Быковских, доцента кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала «РАНХиГС» Вадима Егорова и главу Лебедянского муниципального района Романа Ченцова. 27 июня на сессии горсовета один из них станет мэром города.

Роману Ченцову 44 года, он родился в селе Талицкий Чамлык Добринского района. Закончил очно Воронежский государственный аграрный университет имени Глинки и заочно липецкий филиал РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление».

Свою карьеру Роман Ченцов начал ветеринарным врачом Елецкого птицеперерабатывающего комбината. Затем работал в Липецкой районной станции по борьбе с болезнями животных, став в итоге ее начальником. В 2018–2020 годах был заместителем начальника областного управления ветеринарии. В 2020–2022 годах руководил Добринским районом, а с 2022 года —Лебедянским районом.

Фото: vk.com/roman_chentsov
Роман Ченцов
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Иван
56 минут назад
Чтобы коровы давали больше молока и меньше ели, их нужно меньше кормить и больше доить. Лозунг на 4 года
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Липчане
56 минут назад
Ну теперь и нас вылечит!
Ответить
))))
57 минут назад
Прикольная карьера
Ответить
житель
сегодня, 16:53
И почему не ветеринарный врач до настоящего времени? Получается два года там, два года в другом месте, два года в третьем... За такое время и опыта никакого и к коллективу не привыкнешь.
Ответить
житель
сегодня, 16:50
И почему не ветеринарный врач до настоящего времени? Получается два года там, два года в другом месте, два года в третьем... За такое время и опыта никакого и к коллективу не привыкнешь.
Ответить
Ирина Шейк
сегодня, 16:43
Поздравляю Романа, пожалуйста верните тралейбусы и Икарусы с гормошкой
Ответить
КОМДИВ
сегодня, 16:38
Этот наведет порядок с бродячими собаками
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Гость
53 минуты назад
Это точно
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Интересно
сегодня, 16:33
А зачем ему увольняться, чтобы принять участие в выборах и зачем его так подробно презентовать? Или это не выборы, а назначение?
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дилетант
сегодня, 16:29
опубликованы ли декларации кандидатов в мэры об имуществе и доходах ?
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Александр
сегодня, 16:20
Ветеринар мэр города?вы что серьёзно?
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