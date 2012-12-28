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Общество
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сегодня, 15:37
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18 июня глава Лебедянского района Роман Ченцов уйдет в отставку
А 27 июня депутаты Липецкого горсовета выберут мэра областного центра, Роман Ченцов среди претендентов.
В том, что депутаты примут отставку главы, ни у кого сомнений нет. Романа Ченцова называют фаворитом выборной кампании на пост мэра Липецка.
Напомним, конкурсная комиссия при горсовете одобрила для голосования три кандидатуры: депутата Липецкого областного Совета депутатов (фракция КПРФ) Николая Быковских, доцента кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала «РАНХиГС» Вадима Егорова и главу Лебедянского муниципального района Романа Ченцова. 27 июня на сессии горсовета один из них станет мэром города.
Роману Ченцову 44 года, он родился в селе Талицкий Чамлык Добринского района. Закончил очно Воронежский государственный аграрный университет имени Глинки и заочно липецкий филиал РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление».
Свою карьеру Роман Ченцов начал ветеринарным врачом Елецкого птицеперерабатывающего комбината. Затем работал в Липецкой районной станции по борьбе с болезнями животных, став в итоге ее начальником. В 2018–2020 годах был заместителем начальника областного управления ветеринарии. В 2020–2022 годах руководил Добринским районом, а с 2022 года —Лебедянским районом.
Фото: vk.com/roman_chentsov
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