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На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке водитель маршрутки изуродовал 74-летнюю пассажирку
Происшествия
А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
А знаете ли вы
Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом
Общество
В пожаре на улице Хорошавина погиб мужчина
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +28
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Читать все
Происшествия
1195
сегодня, 12:28
19

В Лебедяни пьяный мотоциклист гонял по пешеходным дорожкам и нападал на людей

Очевидцы утверждают, что нетрезвый мужчина даже избивал девочек-подростков.

В пабликах Лебедяни расходится видео с возмутительным поведением водителя мотоцикла, который нарочно нарушал ПДД и устраивал разборки в местными жителями.

Как пишут в соцсетях, неадекватный мотоциклист дал о себе знать вчера ближе к 11 часам вечера. На опубликованных видео заметно, что человек, лица которого не видно, еле ворочающимся языком матерится и оскорбляет прохожих, очевидно сделавших ему замечание. После чего вновь начинает дрифтить вокруг.

Очевидны утверждают, что нетрезвый мотоциклист гонял по переходным дорожкам и испытывал явное удовольствие, когда люди буквально выпрыгивали у него из-под колёс. Кое-где написано, что он даже избил несовершеннолетних девочек.

Фото и видео - соцсети
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нарушение ПДД
неадекватный водитель
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сначала новые
житель
сегодня, 14:14
Не пора ли обьявить алкоголь тяжелым наркотиком и уголовно преследовать за употребление жидкости, лишающей человека остатков разума?
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да уж
20 минут назад
Для начала нужно закрыть все магазины,где продают аппараты,и прочие ингредиенты для производства алкоголя.
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Сантильяна
12 минут назад
Для начала нужно закрыть все магазины,где продают аппараты,и прочие ингредиенты для производства алкоголя. Господи, что вы нести?
Ответить
Липчанин76
58 минут назад
Не пора, таким решением Вы лишаете пития этого божественного напитка нормальных граждан, у который есть культура пития. Антиалкогольная компания Горбачева убила кучу людей из-за потреблений суррогатов, целый ряд отраслей и налогов в экономику и результата не добились. Надо просто штрафовать этих дебилов на такие деньги, что бы у них потом желания вести себя не подобающим образом не хотелось пять лет.
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дилетант
26 минут назад
Не пора, таким решением Вы лишаете пития этого божественного напитка нормальных граждан, у который есть культура пития. Антиалкогольная компания Горбачева убила кучу людей из-за потреблений суррогатов, целый ряд отраслей и налогов в экономику и результата не добились. Надо просто штрафовать этих дебилов на такие деньги, что бы у них потом желания вести себя не подобающим образом не хотелось пять лет. по статистике в 1985- 88 гг ежегодно рождалось на несколько сот тысяч больше детей чем в предыдущие годы\ продолжительность жизни мужчин увеличилась на 2,6 года\ смертность сократилась на 180 тысяч человек в год \ сократилась преступность.
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житель
36 минут назад
Не пора, таким решением Вы лишаете пития этого божественного напитка нормальных граждан, у который есть культура пития. Антиалкогольная компания Горбачева убила кучу людей из-за потреблений суррогатов, целый ряд отраслей и налогов в экономику и результата не добились. Надо просто штрафовать этих дебилов на такие деньги, что бы у них потом желания вести себя не подобающим образом не хотелось пять лет. То есть вы ратуете за культуру наркомании? Алкоголь одинаково убивает всех и "нормальных" в том числе. В этом его божественность? Сомневаюсь. Не даром запрещено управлять автомобилем в пьяном состоянии. А не лучше запретить алкоголь и преследовать не за распространение, а за сам факт употребления. Естесственно изьяв этот наркотик из продажи.
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Наглядный пример
сегодня, 14:13
беззакония.
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коля
сегодня, 13:48
мотоциклы всегда было круто .сначало ява .потом нинжа р1 .тем более в лебедяни.умирают только часто об столб .вот это печально.
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Вася
сегодня, 13:29
Когда мотоциклы были железные, с ноги в бок неплохо падали на ходу и ущерба не было
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Лиза
сегодня, 13:21
Там таких дураков много и очень жаль, что полиция их не ловит.
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Все правильно
сегодня, 13:26
Дурдомы переполнены,а своего в Лебедяни нет.
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а
сегодня, 13:12
сами жители не призвали к порядку? глядишь как шелковый бы ходил и бабушек переводил через дорогу
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Гость
сегодня, 13:28
Каждый должен выполнять свою работу.Пусть это делает полиция,а то я еще триндюлей от него получу.
Ответить
Грязинский район
сегодня, 13:11
Это был педагог ,он переживал за детей,что они делают на улице в столь позднее время?
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Мужик с ведром и кошкой
сегодня, 12:49
Скукота...Скукота...
Ответить
Александр Н.
сегодня, 12:43
У таких технику конфисковывать, а прав лишать пожизненно, они на своих двоих представляют опасность для окружающих, а уж на технике ужас.
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Пророк
сегодня, 12:40
Как в игре ГТА ездишь где хочешь)кто если играл поймет)!
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