В Лебедяни пьяный мотоциклист гонял по пешеходным дорожкам и нападал на людей

Очевидцы утверждают, что нетрезвый мужчина даже избивал девочек-подростков.

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Очевидны утверждают, что нетрезвый мотоциклист гонял по переходным дорожкам и испытывал явное удовольствие, когда люди буквально выпрыгивали у него из-под колёс. Кое-где написано, что он даже избил несовершеннолетних девочек.







Фото и видео - соцсети



В пабликах Лебедяни расходится видео с возмутительным поведением водителя мотоцикла, который нарочно нарушал ПДД и устраивал разборки в местными жителями.Как пишут в соцсетях, неадекватный мотоциклист дал о себе знать вчера ближе к 11 часам вечера. На опубликованных видео заметно, что человек, лица которого не видно, еле ворочающимся языком матерится и оскорбляет прохожих, очевидно сделавших ему замечание. После чего вновь начинает дрифтить вокруг.