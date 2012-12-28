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А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом
Происшествия
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сегодня, 12:28
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В Лебедяни пьяный мотоциклист гонял по пешеходным дорожкам и нападал на людей
Очевидцы утверждают, что нетрезвый мужчина даже избивал девочек-подростков.
Как пишут в соцсетях, неадекватный мотоциклист дал о себе знать вчера ближе к 11 часам вечера. На опубликованных видео заметно, что человек, лица которого не видно, еле ворочающимся языком матерится и оскорбляет прохожих, очевидно сделавших ему замечание. После чего вновь начинает дрифтить вокруг.
Очевидны утверждают, что нетрезвый мотоциклист гонял по переходным дорожкам и испытывал явное удовольствие, когда люди буквально выпрыгивали у него из-под колёс. Кое-где написано, что он даже избил несовершеннолетних девочек.
Фото и видео - соцсети
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