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Происшествия
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22 минуты назад
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В Тербунском районе уничтожили три артиллерийских снаряда
Их нашли в селах Новоникольское и Бурдино.
Специалисты аварийно-спасательного отряда извлекли, перевезли и ликвидировали все найденные взрывоопасные предметы на специализированном полигоне.
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