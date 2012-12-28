В Тербунском районе уничтожили три артиллерийских снаряда

Их нашли в селах Новоникольское и Бурдино.

В Тербунском районе спасатели уничтожили три артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, один артиллерийский снаряд калибром 152 миллиметра нашли местные жители в поле вблизи села Новоникольское Тербунского района. Еще два 76-миллиметровых артснаряда обнаружили кустах у дома в селе Бурдино.Специалисты аварийно-спасательного отряда извлекли, перевезли и ликвидировали все найденные взрывоопасные предметы на специализированном полигоне.