В Липецке уже продают местную клубнику

Итоги недели: цены.

Заканчивается неделя, и мы, как обычно, изучили изменение цен на продукты. Стоимость нашей корзины с дешевыми продуктами за неделю почти не изменилась, прибавка составила 2 рубля 86 копеек.Зато порадовала корзина с дорогими продуктами. Ее цена снизилась на 135 рублей 68 копеек, в основном за счет дешевеющих после пиковых цен овощей нового урожая.Сразу отметим, что в магазины стало приятно заходить. На улице жара, а в торговых залах кондиционированная прохлада.Если овощи из дорогой корзины начали дешеветь, то из дешевой, напротив, дорожают, так как их только начали заменять продукты нового урожая. Забавно смотрятся «кусачие» ценники с пометками «лучшая цена» и «социальная цена».На Центральном рынке снижаются цены на местные огурцы. Еще недавно их продавали по 200 рублей, а теперь можно купить и по 130 за килограмм.Появилась первая местная клубника. Цены, правда, «кусаются». За килограмм ягоды просят от 450 до 500 рублей.— Говорят, что клубника померзла?— У кого померзла, а у нас нет! Участок находится под уклоном, — отвечала нам одна из продавщиц.А в магазинах снова подорожали бананы.И это несмотря на то, что выбор фруктов летом становится все больше и больше.Продавцы продолжают расставлять капканы на невнимательных покупателей. Манго по акции стоит всего 54 рубля 99 копеек, но если приглядеться, то оказывается, что цена указана за 100 граммов!Мы обратили внимание, что за дешевым хлебом рано утром ходить не стоит, его не всегда успевают подвозить. Только в дорогих магазинах готовят клиентам хрустящие булки к утреннему кофе.А еще мы постоянно обращаем внимание на объявления в магазинах о поиске сотрудников. Зарплату предлагают все выше и выше, хотя даже максимум, не дотягивает до официальной средней зарплаты по Липецкой области.