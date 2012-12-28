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Происшествия
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40 минут назад
Пожарные спасли трёх человек из горящего дома
За сутки в Липецкой области произошло 15 пожаров.
Огонь уничтожил кровлю дома. Здание тушили три отделения пожарной охраны, штаб пожаротушения и один доброволец.
Всего за прошедшие сутки произошло 15 пожаров, из которых в семи случаях горела сухая трава, в шести — мусор. В одном из таких пожаров поврежден автомобиль.
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