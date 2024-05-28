Пожар на улице Гагарина – горели пух, покрышки и «Омода»

У автомобиля оплавилась передняя часть.



Пожар произошел 28 мая у дома № 157 по улице Гагарина в Липецке.По словам очевидцев, горели автомобильные покрышки и тополиный пух. Огонь успел повредить переднюю часть автомобиля «Омода». У машины опалились бампер, фара и решетка радиатора, а также лакокрасочное покрытие металлических частей.