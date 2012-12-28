Знаменитый Ромащенко начал в «Металлурге» с поражения – 0:6

«Сталевары» распрощались в шансами на сохранение прописки у «Золоте», но вряд ли это вина нового тренера. Да и не всё так страшно – новая команда начала строиться.

Тренер уже приступил к реформам. Так, «Металлург» перешёл на более атакующую тактику – 4-3-3, от игроков требовалось дольше держать мяч и чаще идти вперёд. Другое дело, что замысел – это одно, а его воплощение на поле – совсем другое. Игра в новом ключе у «Металлурга» не получилась, а «Уфа» в этот день была чертовски хороша.









Наш стартовый состав



Липчане продержались до 13-й минуты, после чего рванувшая с самого начала матча вперёд на мокром от дождя синтетическом газоне «Уфа» добилась успеха. Лидер атак хозяев Расул Гыстаров получил мяч на линии вратарской и «расстрелял» дальний угол.













Гыстаров с причёской под Акселя Витселя празднует успех







После такого «Металлург» окончательно сник и претендующая на возвращение в первую лигу «Уфа» выдала праздник для своих зрителей, которых в городе-миллионнике собралось, к слову – не больше, чем ходит у нас, что подтверждает – Липецк город не менее футбольный, чем Уфа.







Хозяева забили ещё три гола, в том числе – в компенсированное время. Один из мячей оказался на счету 28-летнего Ильи Молтенинова, бывшего полузащитника «Металлурга», который получает не так много игрового времени в «Уфе» и весной забил лишь свой первый гол. Может, настала пора возвращаться в «Металлург»?









Это был мокрый и совершенно не наш день



Голевые моменты: 10 — 2. Удары (в створ): 12 (9) — 10 (4, 1 штанга). Угловые: 4 — 4. Офсайды: 3 — 2. Фолы: 13 — 14. Владение мячом (%): 60 — 40.





Фото ФК "Уфа"

