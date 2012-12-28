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Спорт
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сегодня, 20:35
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Знаменитый Ромащенко начал в «Металлурге» с поражения – 0:6
«Сталевары» распрощались в шансами на сохранение прописки у «Золоте», но вряд ли это вина нового тренера. Да и не всё так страшно – новая команда начала строиться.
Впрочем, вешать всех собак на тренера в такой ситуации могут только дилетанты. Ромащенко в команде всего неделю и научить играть команду по-другому за это время не мог число физически.
Тренер уже приступил к реформам. Так, «Металлург» перешёл на более атакующую тактику – 4-3-3, от игроков требовалось дольше держать мяч и чаще идти вперёд. Другое дело, что замысел – это одно, а его воплощение на поле – совсем другое. Игра в новом ключе у «Металлурга» не получилась, а «Уфа» в этот день была чертовски хороша.
Наш стартовый состав
Уфимцы вышли на поле в футболках с надписью в поддержку своего партнёра Константина Троянова, который незадолго до игры получил серьёзную травму – разрыв передних крестообразных связок колена. Лечиться 28-летнему полузащитнику придётся от полугода до года.
Благородная акция от «Уфы»
Кроме того, из-за травмы у хозяев отсутствовал 35-летний крайний защитник Артём Самсонов, чемпион Европы 2006 г. среди юношей U-17 и «злой гений» для «Металлурга» по прошлым матчам за белгородский «Салют» и столичное «Торпедо».
У липчан потери были ещё более серьёзными: крайний защитник Степан Комар и «опорник» Даниил Черняков, судя по всему, в текущем сезоне из-за травм команде больше не помогут, в Уфу не полетели также «железобетонные» игроки основы Дмитрий Пахомов и Артур Арустамян из-за повреждений различной степени тяжести. Минус четыре человека из обоймы омрачат дебют тренеру любой команды.
Липчане продержались до 13-й минуты, после чего рванувшая с самого начала матча вперёд на мокром от дождя синтетическом газоне «Уфа» добилась успеха. Лидер атак хозяев Расул Гыстаров получил мяч на линии вратарской и «расстрелял» дальний угол.
Гыстаров с причёской под Акселя Витселя празднует успех
А на 24-й минуте лучший бомбардир в истории сборной Белоруссии Ромащенко получил привет «от старых друзей». Гуренко, которому осенью исполнится 30 лет и который приходится сыном экс-капитану белорусской сборной и защитнику столичного «Локомотива» Сергею Гуренко, сполна реабилитировался роскошным дальним ударом. Мяч летел «с наклёвом» т.е. ударился о влажный газон перед руками Кобзева и юркнул в сетку – 2:0!
До перерыва мяч ещё раз побывал в наших воротах, но судьи зафиксировали «вне игры» и гол не засчитали.
Шансов у «Металлурга», чтобы отыграться во втором тайме, было немного. Тем не менее, липчане не дали повод усомниться в своих бойцовских качествах и после перерыва уже сами пошли вперёд. Вылилось это в неплохой дальний удар Максима Елеева после розыгрыша углового – вратарь начеку.
А затем сработало правило: если уж Фортуна к тебе охладела, то она уходит целиком и без остатка. Символ надежности нашей команды Александр Кобзев, к которому лично в ходе сезона не было ни малейших претензий, пропустил дичайший гол. Сам Александр отдал нерасчётливый пас на Гыстарова, который метров с 35 просто перекинул мяч через вышедшего к линии штрафной голкипера – 3:0.
После такого «Металлург» окончательно сник и претендующая на возвращение в первую лигу «Уфа» выдала праздник для своих зрителей, которых в городе-миллионнике собралось, к слову – не больше, чем ходит у нас, что подтверждает – Липецк город не менее футбольный, чем Уфа.
Хозяева забили ещё три гола, в том числе – в компенсированное время. Один из мячей оказался на счету 28-летнего Ильи Молтенинова, бывшего полузащитника «Металлурга», который получает не так много игрового времени в «Уфе» и весной забил лишь свой первый гол. Может, настала пора возвращаться в «Металлург»?
Это был мокрый и совершенно не наш день
Липчане могли забить и «размочить» счёт: Григорий Борисенко прострелил на Сергея Мосияна. Но на удар среагировал Баклов. Добивать примчался Иван Сазонов, но первому голу 20-летнего полузащитника в профессиональном футболе помещали штанга и… небольшой рикошет от своего же партнёра Ильи Глебова…
Это поражение лишило «Металлург» даже иллюзорных шансов на сохранение прописки в сильнейшей подгруппе второй лиги - «Золото». Следующий сезон наша команда начнёт там же, где и нынешний – в следующем по силе «Серебре».
Впрочем, вряд ли произошло что-то страшное. Это во второй лиге обмен между подгруппами происходит каждые полгода, в первую лигу команды продолжают выходить раз в год, следующий «ченч» - весной 2025. Есть время для Ромащенко собрать и наиграть состав под своё видение, выступить осенью-2024 не хуже, чем его предшественники и вернуть команду в «Золото» - аккурат к распределению путёвок наверх. Как учил В. И. Ленин, иногда полезно сделать шаг назад, чтобы потом совершить два шага вперёд. А вождь пролетариата толк стратегическом планировании знал.
ФК «Уфа» - «Металлург» - 6:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Р.Гыстаров, 13. 2:0 – Арт.Гуренко. 24. 3:0 - Р.Гыстаров, 57. 4:0 - Агеян, 59. 5:0 - Молтенинов, 82. 6:0 - Ш.Исаев, 90+.
ФК «Уфа»: 1. Баклов (к). 45. Теняев. 62. В.Карпов (69. Халилов, 70). 7. Перчёнок. 18. Гуренко. 22. Шаваев (А.Лукьянов, 84). 10. Р.Гыстаров (9. Хлебородов, 79). 13. Д.Григорьев (8. Ш.Исаев, 79). 97. Пасевич. 77. Р.Минаев. 88. Агеян (11. Молтенинов, 70).
«Металлург»: 16. А.Кобзев. 2. Елеев. 42. Лапшов (18. И.Сазонов, 75). 5. Крикуненко. 15. Гречкин. 20. Войдель (к). 23. Тюменцев (6. Великородный, 61). 10. М.Григорьев (17. Мосиян, 83). 87. Максимчук (27. И.Коротких, 75). 7. Д.Сёмин (19. И.Глебов, 61). 11. Борисенко.
Предупреждения: Гуренко, 17. Пасевич, 90+ — Гречкин, 30.
Судьи С.Матвеев (Троицк), А.Савин (Санкт-Петербург), Б.Габагков (Владикавказ). Инспектор А.Пчелинцев (Рязань).
26 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник». 1 212 зрителей.
Голевые моменты: 10 — 2. Удары (в створ): 12 (9) — 10 (4, 1 штанга). Угловые: 4 — 4. Офсайды: 3 — 2. Фолы: 13 — 14. Владение мячом (%): 60 — 40.
Фото ФК "Уфа"
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