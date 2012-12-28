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23 минуты назад

Новый главный тренер «Металлурга» выступал за сборную Белоруссии, играл у Романцева, Сёмина и Газзаева

«Сталеваров» возглавили два специалиста, приехавшие из столицы.

наконец-то закончилась эпопея с назначением нового главного тренера «Металлурга». Новым наставником команды утверждён 47-летний Максим Ромащенко.

Ромащенко (31.07.1976 г.р., на фото справа) отлично известен болельщикам, как футболист – прежде всего, московского «Динамо», за которое в 2000-е сыграл 106 матчей, забил 20 голов, а также за столичного «Торпедо», «Химок», турецких «Трабзонспора», «Бураспора». Чемпион Белоруссии 1996 г., обладатель Кубка Турции 2004 г. Футболист гола в Белоруссии 2004 г. За национальную белорусскую сборную в 1998-2008 гг. сыграл 64 матча и забил 20 голов.

А вот большого тренерского опыта у известного футболиста пока нет: в отличие от своего брата Мирослава, который помогал Станиславу Черчесову выводить сборную России в четвертьфинал на чемпионате мира-2018, Ромащенко-младший работал в системе «Строгино» и до последнего времени - в столичной Футбольной школе молодёжи. Но руководство «Металлурга» это не испугало.

- Мы веди переговоры с несколькими кандидатами на пост главного тренера, - рассказал спортивный директор Андрей Овчинников, - У Ромащенко оказалось близкое к нам видение футбола. Он за современную атакующую игру, развитие молодёжи. Всё это необходимо сейчас «Металлургу». Вдобавок – богатый игроцкий опыт, который не пропадает. В сложной ситуации он поможет принять верное решение.

По информации GOROD48, контракт подписан до июня 2025 года с возможностью продления уже на год.

«Металлургу» осталось провести всего 3 матча в текущем турнире группы «Золото», наша команда на последнем 10-м месте, шансы на сохранение прописки только теоретические.

- Пока есть математические шансы остаться, будем бороться – заявил GOROD48 новоиспечённый тренер, - Но можем и не успеть наверстать упущенное, тогда придётся следующий сезон начать в подгруппе «Серебро», но с однозначной целью – вернуться в «Золото». А дальше уже решать более высокие задачи вплоть до возвращения в первую лигу, где «Металлург» играл не так давно и где ему самое место.

Ромащенко рассказал, что оборонительный футбол – это не про него и липчане при нём не будут «ставить автобус» в штрафной.

- Я благодарен судьбе за то, что дала мне, как футболисту, поработать с ведущими российскими тренерами – Валерием Газзаевым, Юрием Сёминым. У Газзаева я почерпнул характер, у Олега Романцева – страсть к умному комбинационному футболу. Никакой игры «вторым номером» от нас не ждите. Будем атаковать!

Вместе с Ромащенко в Липецк переехал из Москвы на должность старшего тренера Евгений Рагоза (11.01.1979 г.р.на фото слева), в прошлом дважды лучший бомбардир зоны «Восток» второй лиги: 21 гол в 2004 году за «Содовик» (Стерлитамак) и 19 мячей в 2007 году за барнуальское «Динамо». Знаком с Ромащенко по совместной работе в «Строгино», где трудился до последнего времени.

Исполнявший обязанности главного тренера «Металлурга» в 4-х матчах местный специалист Дмитрий Бугаков тоже войдёт в штаб Ромащенко. Так же в нём продолжат работать липчане Давид Иканович (тренер вратарей) и Александр Харин (тренер по ОФП).

Ближайший матч липчане проведут в воскресенье, 26 мая, в гостях у ФК «Уфа».

Футбол
«Металлург»
главный тренер Максим Ромащенко
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