«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?

В 1923 году в Липецке появилась первая пионерская организация. О том, как пионерия прожила сотню лет, в новом выпуске традиционной рубрики «А знаете ли вы...».