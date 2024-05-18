«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
А знаете ли вы
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«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
В 1923 году в Липецке появилась первая пионерская организация. О том, как пионерия прожила сотню лет, в новом выпуске традиционной рубрики «А знаете ли вы...».
Начиналось же все в Липецке в далеком 1923-м году. Вот как описывает становление пионерии организатор первого отряда Раиса Семенова, чьи воспоминаниях хранятся в областном краеведческом музее: «В начале 1923 года до нас дошла весть о развивающемся в нашей стране пионерском движении, о первых пионерских отрядах. Меня вызвали в уездный комитет ВЛКСМ и поручили организовать в Липецке пионерский отряд. Но с чего начать? Ведь не было тогда еще никакой руководящей литературы, а за плечами — ни крупинки опыта. На выручку пришли друзья-комсомольцы и старшие товарищи — коммунисты. Они прислали ко мне своих братьев, сестер, а кто постарше — детей. Таким образом, в несколько дней был создан первый городской пионерский отряд в 25-30 человек. Собирались мы обычно в комсомольском клубе, затем с песнями шли в городской парк. Там приводили в порядок площадку для игр, затем усаживались, чтобы побеседовать на политическую тему или поделиться мнением о прочитанной книге. Ребята с удовольствием пели пионерские песни, играли.
С волнением вспоминаю день, когда ребята моего отряда, выстроившись на сцене комсомольского клуба, давали свое торжественное обещание перед лицом своих старших товарищей-комсомольцев. Как впервые повязали им красные галстуки...
Наш пионерский отряд принимал активное участие во всех мероприятиях, которые проводила городская комсомольская организация. Работали мы на воскресниках и субботниках по благоустройству города. При активном участии пионеров был создан на бывшей Дворянской улице городской комсомольский сад. Пионеры расчистили его и посадили деревья. Летом в этом саду проходили сборы отряда. На летней сцене ставили спектакли, выступали с концертами.
Когда пионеры с красными галстуками гордо проходили по Липецку с песнями четким спортивным шагом, на них обращали внимание другие ребята...»
Первая липецкая пионервожатая Раиса Семенова, фото из книги «100 лет Пионерии: липецкие маршруты»
«Пионерская вожатая Н. Фёдорова вспоминала: «Некоторые приходили втайне от родителей, посмотреть, что это за пионерский отряд, чем там занимаются. И оставались с нами…
Вскоре липецкий отряд вырос до 50-60 пионеров. Затем отряды начали организовывать при заводах и в школах. Один из них появился в 1924 году при заводе «Свободный сокол», — рассказывает в статье о пионерии на сайте краеведческого музея младший научный сотрудник экскурсионно-выставочного отдела Ольга Торшина.
По примеру скаутов
Годом ранее в Москве II Всероссийская конференция Российского коммунистического союза молодежи, по инициативе жены Ленина Надежды Крупской принята решение о создании детского коммунистического движения. За основу коммунисты взяли движение скаутов, зародившееся в Англии, и существовавшее в царское время и после революции. Надежда Константиновна в докладе «О бойскаутизме» уточняла, что новое движение нужно создавать скаутским по форме, но коммунистическим по содержанию. Скаутов в молодой советской республике возглавлял Иннокентий Жуков. Он и предложил назвать новое движение «пионерским». «Пионер» — первый исследователь открытых новых земель, первый поселенец, разведчик. Таковыми, по замыслу Крупской, Жукова, должны стать дети, которым предстояло обживать новое государство, соответственно разделяя коммунистическую идеологию. Одним из главных атрибутов пионеров стал скаутский галстук-косынка. Но если в Британии и США галстуки скаутов были разных цветов, то в советской России он мог быть только красным. Девиз британский скаутов «Будь готов!» стал и девизом советской пионерии. Первая пионерская организация носила имя вождя восстания гладиаторов и рабов в Риме Спартака. После смерти Ленина — стала носить его имя. У скаутов, кроме галстуков, пионеры взяли клятву перед вступлением в отряд. Но если скауты клялись быть верными родине, богу, родителям, помогать нуждающимся, то советские пионеры обещали быть верными партии, Ленину и советскому государству. Помните: «Пионер, в борьбе за дело коммунистической партии Советского Союза будь готов!» —«Всегда готов!»?
Люди дела и безбожная работа
В сокольской газете «За чугун!» пятидесятых годов опубликован рассказ пенсионерки Файнберг о том как пионер, ученик школы №28 Толя Курочкин помог ей донести до дома тяжелую ношу.
Действительно, пионерия занималась помощью старшим и маленьким. Особый импульс этой традиции задала книга Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Принести воду старикам, нарубить дров, вскопать огород — реальные дела пионеров всех поколений. Без преувеличений. Если идеологическая составляющая превратилась в формализм, то помощь старшим была реальной.
В фондах областной научной библиотеки сохранились несколько номеров газеты «Липецкая правда» двадцатых годов прошлого века. В одном из номеров за 1924 год сообщается, что «Все большее число работниц шлет своих детей в отряды юных пионеров для общественного коммунистического воспитания. Теперь дело за крестьянками».
Поручали пионерам перепись неграмотных. Так «при школе первой ступени в селе Подгорном организован отряд юных пионеров. Проведено общее собрание детей. В отряд вступили 32 человека. На собрании дети активно выступали по всем вопросам. Пионеры участвуют в работе по участкам и проводят перепись неграмотных...»
Во время войны пионеры помогали армии и партизанам. Многие из них погибли. В Липецкой области пионеры-герои были тоже.
Пионер Володя Бачурин из Волово снабжал красноармейцев данными о расположении немцев. Благодаря его информации артиллерия успешно накрывала части вермахта. Володю немцы поймали и после нескольких часов допроса расстреляли.
Разведку в тылу врага вел и ельчанин Витя Орлов. Он погиб в бою под Екатериновкой, прикрыв своим телом раненого командира партизанского отряда.
Ельчане Михаил Бекетов и Алексей Оборотов вредили немцам — перерезали провода связи, собирали разведданные. Оба погибли в бою.
Пионер-герой, тоже ельчанин, Володя Макаревич, перед освобождением Ельца разведал огневые точки немцев, оборонительные позиции, и выбравшись из города доложил об этом командованию 148-й стрелковой дивизии. Володя Макаревич вместе с бойцами дивизии принял участие в освобождении города и погиб в бою.
Иллюстрация Ирины Чемякиной из книги «100 лет Пионерии: липецкие маршруты»
С крестиком и в красном галстуке
Атеистическую работу пионерам тоже доверяли. В этом деле пионеры были на подхвате у комсомола.
«Необходимо включить вопросы антирелигиозной пропаганды в планы повседневной работы ячеек и обратить особое внимание на антирелигиозное воспитание рабочей молодежи в деревнях. С этой целью во всех школах нужно организовать комсомольские и пионерские бригады по безбожной работе», писала газета «Липецкая коммуна» в 1930 году.
Если первые пионерские организации были добровольными, то с 1929 года они стали для школьников фактически обязательными. Сначала дети состояли в октябрятских отрядах, потом, в третьем — четвертом классах, их принимали в пионеры. Обычно красный пионерский красный галстук младшеклассникам повязывали 22 апреля — в день рождения Ленина. Рисковали не вступать в организацию дети из протестантских религиозных объединений. Галстуков они не носили и у неверующих сверстников, да и учителей находились не на лучшем счету. Если не сказать больше.
— Я учился в школе на Соколе в 70-80-е. Среди сверстников были ребята из баптистских и адвентистких семей. Они принципиально не вступали в пионерскую организацию и не носили галстуков. Это было страшным «преступлением». У нас в школе была альтернативная «Доска почета» с именами этих детей. Отмечалось, что они не носят галстуков, не вступают в пионеры, а адвентисты еще и не ходят в школу по субботам. А у нас была шестидневка. Пионеры, конечно, тоже шпыняли их за это. Хотя вот лично я тоже из верующей семьи, православной. Родители меня заставляли носить крестик и запрещали его снимать даже когда я шел в школу. Но и в пионеры вступить не запретили! Такой вот был компромисс. И вот я повязывал галстук поверх креста, который находился под майкой и рубашкой. Сейчас смешно и гадко одновременно. А тогда… Приходилось на физкультуре прятать крестик. Как-то, забыв обо всем, после «физры» я, завязывая галстук, совершенно нечаянно вплел в узел выскочивший из рубашки крестик и явился на урок. Учительница, увидев на узле галстука православный крест устроила истерику, побежала к директору, меня отчитывали, упрекали. Но моя семья у них значилась на учете как религиозная. Так что поругались, вызвали мою маму и затихли. А мама мне потом рассказала, что, когда училась в этой же школе, и у нее также на физкультуре увидели крест под галстуком, ее чуть не побили одноклассники и заперли в кабинке для переодевания на физкультуре. Я даже обиделся на нее за это. Мол, знала, а заставляла носить крест. В школе я захватил и Перестройку, когда всем стало на все плевать, в том числе на пионерские галстуки. Их многие стали небрежно носить в карманах. И если какой ретивый учитель заставлял его надевать, оболтус доставал весь измятый галстук и напяливал на шею. Так делали пацаны, девчонки галстуки носили старательно, тщательно их наглаживая, — рассказал липчанин Олег Бубнов.
О том, что дети относились к пионерии как к одному из правил игры, вспоминал и актер Станислав Садальский. Он учился в Воронеже, столице области, в состав которой входил когда-то и Липецк. Кстати, учился Станислав Садальский в интернате вместе с будущим липецким священником, настоятелем храма в поселке Дачный — отцом Стефаном (Киселевым), с ним актер дружит до сих пор.
«В мое детство пионерский галстук был такой же неотъемлемой частью одежды, как башмаки или брюки. В нем обедали, играли в футбол, ходили в кино и магазины.
В пионерских галстуках только не спали. На открытках и плакатах тех лет мальчикам и девочкам его пририсовывали по поводу и без. Приведу неудачное сравнение, но абсолютно точное – пионерский галстук был вместо нательного креста и наделялся почти теми же качествами. Его ношение обязывало ко многому. Пионерская клятва, правила поведения пионеров, помните? Почти 10 заповедей… Во время войны фашисты казнили детей за отказ снять красный символ.
А что могло быть страшнее исключения из пионеров? Ещё на линейке, всенародно выставляли, чтобы вся школа знала.
А как в пионеры принимали? Была первая партия — отличники, вторая — хорошисты, а за ними уже все остальные.
Как же я ненавидел каждое утро гладить галстук!
Ещё в воронежском интернате хулиганы подходили к пионеру, брали за концы галстука и спрашивали: «Ленина любишь?»
Само собой, он отвечал: «Да».
И со словами «ну так люби крепче» затягивали его со всей силы...», - писал Садальский в своем блоге.
Действительно, гладить галстук приходилось каждое утро — их изготавливали из ацетатного шелка, который быстро мялся. Если утюг слишком сильно нагревался, синтетический галстук коробился. В таком случае его следовало намочить под краном и гладить заново. Впрочем, были галстуки и из натуральной ткани, они отличались от стандартных цветом и ценой. В позднем СССР синтетический галстук алого цвета стоил копеек 40, темно-красный натуральный уже 50-60.
Особым искусством был узел на галстуке. В двадцатых годах прошлого века «косынку» на шее пионера скреплял специальный зажимом-фибула, с изображением костра, Ленина, или звезды. А потом галстук придумали завязывать особым способом, с ровным узлом-кубиком. Узел так и назывался — пионерским. Такой узел у младших школьников, с еще непослушными пальцами, часто выходил кривым.
Пионерская форма с правильно завязанными галстуками хранится в липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства
Лагеря, костры, песни, клубы интернациональной дружбы
Лагеря детского отдыха в советское время назывались пионерскими. Собственно, они и появились, как место полевых выходов сначала скаутских, а потом пионерских отрядов. В пионерских лагерях царила особая атмосфера. Каждое утро кроме зарядки — пионерская линейка с поднятием флага. В середине смены — пионерский смотр, к которому требовалось разучивать речевки и готовить девизы. В конце — прощание у пионерского костра, с запеченной в золе картошкой. Всем эти ритуалам, как и пионерской жизни в общем, был посвящен огромный пласт советской детской культуры: книги, фильмы, телепередачи и песни. Из репродукторов лагерей целыми днями звучало: «Сигнальщики, горнисты», «Если с другом вышел в путь», «Гайдар шагает впереди», «Мы тоже советская власть», «Орлята учатся летать», к припеву последней песни пионеры непременно добавляли: «Со шкафа — прямо на кровать».
Каждую лагерную смену дети с нетерпением ждали игру «Зарница». В день ее проведения весь лагерь делился на отряды красных и синих, задачей которых был захват флага на базе противника. Неприятель считался «убитым» если с его плеча срывали бумажный погон. Игра была веселой, бойкой, нередко с драками.
Неотъемлемой частью жизни в лагерях были ночные посиделки с картами, гаданиями, разучиванием фокусов, песен, рассказов и стишков совершенно не пионерских. Ну кто не помнит привезенные из пионерлагеря садистские двустишия: «Лужица крови, косточки в ряд, это погиб пионерский отряд», «Дети с отрядом играли в «Зарницу», зверски замучен отряд каратистов», или страшилки: «Однажды черной ночью, по черному-черному городу, ехал черный-черный автомобиль...» с неожиданным выкриком «Отдай мою руку...» в конце, и вариации истории о синем ноготке в котлетах.
Стихи, песни, пионерские речевки и игры, придумывал в Липецке, пожалуй, главный пионервожатый страны, педагог Сталь Шмаков. Именно он стал инициатором создания в Краснодарском крае Всесоюзного пионерского лагеря «Орленок», и «Прометея» в Липецкой области. Сталь Шмаков автор книг по педагогике, изданных в советское время даже за границей — в Германии, Албании, Польше, Чехии, Австрии, Италии, Китае, множества пособий для пионервожатых.
Особым направлением пионерского движения были клубы интернациональной дружбы. Пионеры из стран соцлагеря обменивались через школьные дружины и Дворцы пионеров адресами и переписывались друг с другом. Такая переписка: юной липчанки и ее сверстницы из ГДР хранится в Липецком музее декоративного и прикладного искусства.
Интернациональная дружба царила и в «Прометее», в котором действовали международные смены — в лагерь приезжали школьники из стран соцлагеря.
Вся дружба закончилась в конце 80-х — начале 90-х. Как и пионерия в том виде, в котором существовала семь десятилетий.
Эту песню не задушишь не убьешь
С развалом СССР пионерия не сдалась. Она существовала в школах, но уже без идеологического наполнения. Сохранился и пионерский красный галстук. Принципы объединяющие эти детские, условно пионерские организации тоже неплохи — помощь пожилым, защита младших, любовь к родине, патриотизм. В двухтысячных детские организации снова начали политизироваться.
В Липецке пионерские организации действуют в школах №№47, 45, 18, 24, 10.
Нынешние пионерские организации города ставят во главу угла воспитательные цели. Заботу об окружающем мире, формирование экологической культуры, любовь к Родине большой и малой, сохранение традиций, спорт и туризм, раскрытие творческого потенциала — все это записано в программах детских пионерских организаций Липецка. Одни словом — вечные ценности, которые вовсе необязательно заворачивать в политическую обёртку.
Использованы материалы Липецкой областной научной библиотеки. Фото и иллюстрации из книги «100 лет Пионерии: липецкие маршруты», сообщества «Липецк вчера и сегодня», Николая Ткаченко
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