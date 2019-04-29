На выборах ректора ЛГПУ победила Нина Федина

Она обошла коллегу-конкурента с "перевесом" в 55 человек

Сегодня в ЛГПУ состоялись выборы ректора. На этот пост претендовали два человека - и.о. ректора Нина Федина и проректор по учебной работе Анатолий Комков.



В результате тайного голосования за Нину Федину отдали голоса 61 человек. За Анатолия Комкова проголосовали 6 человек.

