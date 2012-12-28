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51 минуту назад
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Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках

Сегодня, 13 мая, над Липецкой областью подавлены сразу четыре беспилотника, правительство подсчитало предварительный ущерб от заморозков, и липчане нашли способ парковаться в центре города бесплатно.

Понедельник — день тяжелый, а если учесть, что началась первая длинная неделя, после двух коротких — тем более. Сегодня область вновь атаковали беспилотники: в Становлянском районе ранним утром подавили БПЛА и вспыхнул  пожар на электроподстанции. К счастью, никто не пострадал. Позже Минобороны России сообщило, что над Липецкой областью были перехвачены четыре БПЛА.

Эта атака стала пятой с начала мая.

Вице-губернатор Игорь Кремнев сегодня  озвучил ущерб, нанесенный сельскому хозяйству заморозками. Сильнее всего пострадали плодово-ягодные сады. По предварительным подсчетам, будущий урожай погиб примерно на 60% площадей.

Посевы пострадали значительно меньше: повреждены 5% площадей. В основном померзли всходы ячменя, рапса и сахарной свёклы. 

Напомним, еще не прошлой неделе в сельском хозяйстве области введен режим ЧС. Он позволит аграриям быстрее получить страховые выплаты.

«Пенсионерам садоводам какие субсидии? Повышение цен?» — спросил С.

«Погибло 5%, а цены взлетят на 25%, в геометрической прогрессии, ведь надо нажиться на неурожае», — заметил Гражданин Л.

Платные парковки заработали 11 дней назад, а  липчане уже придумали, как их обходить. Не платить, например, можно, если становиться вторым рядом. Сегодня на планерке в мэрии выяснилось, что это довольно распространенный вид обмана. И пока не него действенной управы нет.

Еще один вариант — парковаться во дворах. Машин в них заметно прибавилось. Не прибавилось только количества желающих закрыть дворы шлагбаумами. Мэрия выдала всего лишь одно разрешение — жильцам дома № 15 на улице Ленина. Возможно, жильцам остальных домов центра сложно скооперироваться и собрать документы.

«Зачем шлагбаумы, сейчас деревья попадают и можно будет сэкономить», — вариант от Зоркого.

«Вначале разрешение на шлагбаумы, а потом, когда будет всё подготовлено, запускать платные парковки. Место за 1 508 рублей дают только тем жильцам, чьи дома стоят рядом с платными парковками. А если напротив остановка, а сбоку парковка, то сосите лапу. Двор заставлен. Терпите, граждане, терпите. Машины цепляют друг друга, не могут разъехаться», — пожаловался Гость.

Сегодня ночью на почве вновь ожидаются заморозки: до -2 градусов. Да и завтра днем будет не жарко, столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток наш регион будет находиться в области высокого атмосферного давления, а это значит, что погода будет сухой, а ночью и утром местами надо ждать заморозков. Завтра вполне может случиться очередной погодный рекорд. Ведь самым холодным за историю метеонаблюдений день 14 мая был в 2000 году, тогда столбики термометров опускались до -1 градуса. 
вечЁрка
БПЛА
заморозки
платные парковки
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Электорат
28 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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коля
30 минут назад
Машины цепляют друг друга, не могут разъехаться» это бывает ожирение называется .
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