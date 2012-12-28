Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках

Сегодня, 13 мая, над Липецкой областью подавлены сразу четыре беспилотника, правительство подсчитало предварительный ущерб от заморозков, и липчане нашли способ парковаться в центре города бесплатно.