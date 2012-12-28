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Погода в Липецке
556
сегодня, 17:00
8

В Липецкой области ночью до -3, днем до +15

Температура воздуха все еще ниже нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области высокого атмосферного давления, погода будет сухой, в ночные и утренние часы местами заморозки. 
Среднесуточные температуры воздуха составят 6-9 градусов тепла, что на 6-8 градусов ниже нормы. 

14 и 15 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до -2 градусов. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 0 до +3 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем — от +10 до +15 градусов.
 
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — около 0 градусов, на почве заморозки до -2 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.

День 14 мая стал самым теплым в Липецке в 1968 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году — 1 градус мороза. 

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Комментарии (8)

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Сначала новые
Юрий
9 минут назад
Как хочется тепла....
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vlad
49 минут назад
Просто бесит:"ниже нормы". Кто эту норму установил?
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Соседка
51 минуту назад
Это все глобальное потепление!
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vlad
35 минут назад
Вчера по ТВ услышал, что наше похолодание - это результат глобального потепления. Настоящих учёных гнобят и не дают им высказать своё мнение. А .... ладно, соглашусь с верующими, что виновата во всём "кара Божья".
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Погода
52 минуты назад
Сами вы плохие!
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граф Де Ля Фер
сегодня, 17:13
Средняя температура уже неделю ниже нормы, а отопление так и не подали. Беспредельщики. В панельках ледник совсем - все выстужено наглухо
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vlad
46 минут назад
Квадра не может подать тепло, т,к. уже до похолодания начались ремонтные работы.
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Житель
49 минут назад
Привыкли в трусах по квартире ходить. Надень штары и носки и будет норм.
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