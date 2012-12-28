В Липецкой области ночью до -3, днем до +15

Температура воздуха все еще ниже нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области высокого атмосферного давления, погода будет сухой, в ночные и утренние часы местами заморозки.Среднесуточные температуры воздуха составят 6-9 градусов тепла, что на 6-8 градусов ниже нормы.14 и 15 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до -2 градусов.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 0 до +3 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем — от +10 до +15 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — около 0 градусов, на почве заморозки до -2 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.День 14 мая стал самым теплым в Липецке в 1968 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году — 1 градус мороза.