Трехметровая пицца была вкусной, а Кобзев – бесподобным, но «Металлург» всё равно проиграл «Ротору»
Происшествия
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49 минут назад
В Становлянском округе подавлен БПЛА: возник пожар на подстанции
«БПЛА подавлены на территории Становлянского округа. На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции.
Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — сообщил губернатор.
Напомним, час назад в Становлянском округе был объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА».
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