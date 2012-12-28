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Общество
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45 минут назад
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Минобороны России сообщило о перехвате четырех беспилотников над Липецкой областью
Воздушная тревога была объявлена около четырех утра. Отбой объявили к семи утра.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и двенадцать БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow» и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области».
Напомним, около четырех утра были объявлены воздушная тревога и красный уровень опасности в Становлянском округе. Позже губернатор Игорь Артамонов сообщил о подавлении БПЛА и пожаре на электроподстанции.
«БПЛА подавлены на территории Становлянского округа. На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции.
Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал губернатор.
К семи утра в регионе был объявлен отбой желтого уровня воздушной опасности.
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