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45 минут назад
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Минобороны России сообщило о перехвате четырех беспилотников над Липецкой областью

Воздушная тревога была объявлена около четырех утра. Отбой объявили к семи утра.

Минобороны сообщило о четырёх БПЛА, перехваченных над Липецкой областью: 

«В течение прошедшей ночи дежурными  средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и двенадцать БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow» и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области».

Напомним, около четырех утра были объявлены воздушная тревога и красный уровень опасности в Становлянском округе. Позже губернатор Игорь Артамонов сообщил о подавлении БПЛА и пожаре на электроподстанции.

«БПЛА подавлены на территории Становлянского округа. На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции.

Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал губернатор.

К семи утра в регионе был объявлен отбой желтого уровня воздушной опасности.
БПЛА
воздушная тревога
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39 минут назад
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