Общество
21 минуту назад
«Грязный дождь» в Липецке - это редкая синоптическая ситуация
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Порывы ветра до 20 метров в секунду подняли пыль в воздух, а дождь прибил ее к земле.
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22 апреля в Липецке и на его окраинах наблюдали необычное явление - грязный дождь.
- Липецкий район деревня Копцевы Хутора с неба идёт снег с дождем и грязью, - пишет Татьяна Гордеева в социальных сетях. - Машины только помыли. Весь дом, окна были чистые к Пасхе. Сегодня всё в грязных каплях. Что это? От куда? Я думаю многие заметили.
В областном управлении экологии и природных ресурсов также обратили внимание на информацию о странном дожде, но ждут точные данные от данные липецкого филиала Росгидромета.
- Согласитесь, комментировать что-то можно, имея данные на руках, - сказала GOROD48 начальник отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы ведомства Наталья Луковкина.
Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вчерашний дождь не представлял опасности для людей, его спровоцировала его редкая синоптическая ситуация.
- Скорость порывов ветра вчера достигала 20 метров в секунду. Ветер поднял в приземные слои атмосферы пыль. Внезапно начавшийся дождь прибил ее к земле, - рассказала нам дежурный синоптик центра.
Погода в Липецке 22 апреля в принципе была необычной: ясное небо сменяли туши, шел дождь, потом небо вновь становилось ясным, а потом начала падать крупная снежная крупа.
- Липецкий район деревня Копцевы Хутора с неба идёт снег с дождем и грязью, - пишет Татьяна Гордеева в социальных сетях. - Машины только помыли. Весь дом, окна были чистые к Пасхе. Сегодня всё в грязных каплях. Что это? От куда? Я думаю многие заметили.
В областном управлении экологии и природных ресурсов также обратили внимание на информацию о странном дожде, но ждут точные данные от данные липецкого филиала Росгидромета.
- Согласитесь, комментировать что-то можно, имея данные на руках, - сказала GOROD48 начальник отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы ведомства Наталья Луковкина.
Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вчерашний дождь не представлял опасности для людей, его спровоцировала его редкая синоптическая ситуация.
- Скорость порывов ветра вчера достигала 20 метров в секунду. Ветер поднял в приземные слои атмосферы пыль. Внезапно начавшийся дождь прибил ее к земле, - рассказала нам дежурный синоптик центра.
Погода в Липецке 22 апреля в принципе была необычной: ясное небо сменяли туши, шел дождь, потом небо вновь становилось ясным, а потом начала падать крупная снежная крупа.
6 1023
гостьЯ
А куда делись ?!
Татьяна
Житель
ттт
Миротворец