Общество

21 минуту назад

«Грязный дождь» в Липецке - это редкая синоптическая ситуация

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#грязный дождь
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«Грязный дождь» в Липецке - это редкая синоптическая ситуация

Порывы ветра до 20 метров в секунду подняли пыль в воздух, а дождь прибил ее к земле.

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22 апреля в Липецке и на его окраинах наблюдали необычное явление - грязный дождь.

- Липецкий район деревня Копцевы Хутора с неба идёт снег с дождем и грязью, - пишет Татьяна Гордеева в социальных сетях. - Машины только помыли. Весь дом, окна были чистые к Пасхе. Сегодня всё в грязных каплях. Что это? От куда? Я думаю многие заметили.

В областном управлении экологии и природных ресурсов также обратили внимание на информацию о странном дожде, но ждут точные данные от данные липецкого филиала Росгидромета.

- Согласитесь, комментировать что-то можно, имея данные на руках, - сказала GOROD48 начальник отдела охраны окружающей среды и экологической экспертизы ведомства Наталья Луковкина. 

Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вчерашний дождь не представлял опасности для людей, его спровоцировала его редкая синоптическая ситуация.

- Скорость порывов ветра вчера достигала 20 метров в секунду. Ветер поднял в приземные слои атмосферы пыль. Внезапно начавшийся дождь прибил ее к земле, - рассказала нам дежурный синоптик центра. 

Погода в Липецке 22 апреля в принципе была необычной: ясное небо сменяли туши, шел дождь, потом небо вновь становилось ясным, а потом начала падать крупная снежная крупа.
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#грязный дождь
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Комментарии (6)

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гостьЯ

5 минут назад
...Да и на небе туШи, а туШи, туШи, а туШи, как люди ...
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А куда делись ?!

5 минут назад
Татьяна, Леса Сибири,Леса Кирова, Тверские Леса , Карельские леса ?, Наверное нужно у Путина спросить, хоть он и не виноват ! А вот теперь ветер гуляет и пыль носит !, Теперь всегда будет ветер и пыль !.
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Татьяна

7 минут назад
В лебедяне было тоже самое
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Житель

11 минут назад
Миротворец, хватит тупить,нытик!!!
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ттт

11 минут назад
ага, по любому пыль - только не с дороги ...
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Миротворец

12 минут назад
Да вы что ?!?!?!?!? Ну ни чего себе .... такая синоптическая ситуация на нлмк каждый Божий день ! Редактор и журналист просто не живут и не работают в этом районе города
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