Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
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Общество
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37 минут назад
Перекресток улицы Петра Смородина и проспекта 60-летия СССР перекроют
— Перекрытие связано с проведением ремонтных работ на трамвайных путях, — рассказали в мэрии.
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