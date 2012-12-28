Перекресток улицы Петра Смородина и проспекта 60-летия СССР перекроют

С 13 по 14 апреля движение по улице Петра Смородина в районе пересечения с проспектом 60-летия СССР (пр. 60-летия СССР, 20к2) будет перекрыто. Об этом сообщает мэрия Липецка.— Перекрытие связано с проведением ремонтных работ на трамвайных путях, — рассказали в мэрии.