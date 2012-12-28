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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +28

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 апреля - 17-18 градусов тепла, что на 11-12 градусов выше климатической нормы, 12 и 13 апреля — 12-14 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью – от +8 до +13 градусов, днем — от +23 до +28 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице — от +9 до +11, днем — от +25 до +27 градусов.

День 11 апреля стал самым теплым в Липецке в 2022 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 13 градусов мороза. 

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Комментарии (1)

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Вася
28 минут назад
Хоть.бы дождь лил месяца полтора !
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