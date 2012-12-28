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сегодня, 10:49
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Сбитый на улице Свиридова парень находится в тяжёлом, но стабильном состоянии

Сегодня его должны перевести из реанимации в травматологическое отделение.

Попавший под колёса «Киа Рио» 22-летний парень был госпитализирован в реанимацию БСМП №1 с тяжёлой сочетанной травмой, переломом костей таза, открытым переломом костей плеча и травматическим шоком. Его сразу прооперировали.

Сейчас его состояние удалось стабилизировать, оно оценивается медиками как тяжёлое, но стабильное.

По поводу лечения пациента был проведён врачебный консилиум, по результатам которого сегодня парня должны перевести из реанимации в травматологическое отделение.

Напомним, днём 9 апреля в Липецке на пешеходном переходе через улицу Свиридова напротив дома №16 по улице Мистюкова 31-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил 22-летнего парня. Аварию  записали камеры видеонаблюдения. По этим роликам видно, что парень начал перебегать дорогу на красный свет. По свидетельству очевидцев, он торопился на остановку, от которой отъезжал автобус.
ДТП
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Липецк
16 минут назад
Пацану дай Бог поправиться! Водитель не виноват!! Реально среагировать не было возможности ((
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Владимир.
18 минут назад
Волитель с допустимой скоростью ехал. Отреогировать на таких пешиходов без мозгов не смог бы ни один водитель. Парня конечно жаль, но и у водителя теперь будет на долго рана на душе из-за него.... Родители, научите детей не быть такими легкомысленными...
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Внушаемый
31 минуту назад
Это несовершенство человеческой психики ! Увидел автобус,забыл про красный и машины ! Также,чтобы не думать об одном,надо думать о другом-советы психолога
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Печально
33 минуты назад
Очень жаль, двухстороннее горе.
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адам
34 минуты назад
какое на право прямо в первую очередь на светофор а потом уже на право и еще за машину заплати тогда может будут внимательнее и на право и на лево
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Кредл
40 минут назад
Там постоянно гоняют с бешеной скоростью и с Шерстобитова выезжают на красный прямо на переходящих переход пешеходов.
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?
40 минут назад
Ни один водитель не успел бы отреагировать на выбежавшего на красный для пешехода.
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житель
55 минут назад
Парень конечно Баран! Сам виноват, что его сбили. Нужно всегда по сторонам смотреть, когда дорогу переходишь, тем более на красный свет. Водитель здесь НЕ виноват, т.к. он никак не смог бы среагировать - парень резко выбежал на проезжую часть. Теперь водилу замучают судами.
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Наталия Дворкина
сегодня, 11:01
Мурашки по коже, здоровье парню! Зимой сама бежала на Фрунзе на 28-й автобус, чуть не сбили, не могу объяснить почему побежала на красный свет.
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житель
52 минуты назад
Когда же до вас пешеходов дойдет, что машина не может остановиться как вкопанная! Плюс еще скорость реакции водителя, дорожное покрытие и сцепление шин, состояние самого авто.
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Света
52 минуты назад
Не можете объяснить? Видимо у ваших родственников нет машины, поэтому переживать в суде не будете. А пешеходу надо было поглядеть на право.
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мама дорогая
сегодня, 10:58
Помоги ,Господи, пострадавшему р.б. скорейшего выздоровления, с благополучным результатом для здоровья ......
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Вован
сегодня, 11:14
С такими травмами скоро не поправится.
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