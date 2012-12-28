Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Происшествия
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сегодня, 10:49
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Сбитый на улице Свиридова парень находится в тяжёлом, но стабильном состоянии
Сегодня его должны перевести из реанимации в травматологическое отделение.
Сейчас его состояние удалось стабилизировать, оно оценивается медиками как тяжёлое, но стабильное.
По поводу лечения пациента был проведён врачебный консилиум, по результатам которого сегодня парня должны перевести из реанимации в травматологическое отделение.
Напомним, днём 9 апреля в Липецке на пешеходном переходе через улицу Свиридова напротив дома №16 по улице Мистюкова 31-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил 22-летнего парня. Аварию записали камеры видеонаблюдения. По этим роликам видно, что парень начал перебегать дорогу на красный свет. По свидетельству очевидцев, он торопился на остановку, от которой отъезжал автобус.
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