Статистика: на розничные покупки на каждого жителя Липецкой области за два месяца пришлось 53 тысячи рублей
Происшествия
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55 минут назад
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Летел и кувыркался в воздухе: видео, как сбили пешехода на улице Свиридова
По словам очевидцев, молодой человек торопился, чтобы успеть на автобус.
На съемке видно, что он начал перебегать дорогу на красный свет. По свидетельству очевидцев, молодой человек торопился на остановку, от которой отъезжал автобус. В итоге липчанин попал под колёса.
Юношу госпитализировали, а полиция начала проверку по факту ДТП.
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