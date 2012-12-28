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1479
55 минут назад
13

Летел и кувыркался в воздухе: видео, как сбили пешехода на улице Свиридова

По словам очевидцев, молодой человек торопился, чтобы успеть на автобус.

В распоряжении GOROD48 оказалось видео, на котором видны подробности сегодняшней аварии на улице Свиридова, в которой под колёса «Киа Рио» попал 22-летнй парень.

На съемке видно, что он начал перебегать дорогу на красный свет. По свидетельству очевидцев, молодой человек торопился на остановку, от которой отъезжал автобус. В итоге липчанин попал под колёса.

Юношу госпитализировали, а полиция начала проверку по факту ДТП.


Авария
ДТП
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
ну не знаю
4 минуты назад
ехал в левом ряду. не заметил пешехода так,что не смог перестроиться?
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Насос
10 минут назад
Сегодня ехал примерно 130 на разрешающий светофор,выбежали 2 мальчугана лет 16,чуть не отправил их в космос,хорошо отличная реакция у меня.главные нарушители это малолетки и старики,пора уже менять ПДД и наделять ответственностью пешеходов за свои проступки.
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Гость
19 минут назад
Понятно, что на красный бежал, но водитель тоже должен быть внимателен и не нестись. На дорогу выбегают и дети и животные.
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Свидетель
15 минут назад
У водителя скорость была менее 60 км /ч.
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Руль
34 минуты назад
Пусть спасибо скажет,что не грузовик его переехал.неадекватов пешеходов пално
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1
34 минуты назад
Белый даже не притормозил, двигаясь в жилой местности населённого пункта" А если лось? А если танк через дорогу?
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Даа
24 минуты назад
В чём он виноват, если дураки сами под колеса прыгают?
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q
17 минут назад
В чём он виноват, если дураки сами под колеса прыгают? Управляет источником повышенной опасности. Имеет права и мед.справку (если имеет). А самое главное - осаго. Медицина нынче дорогая.
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Анастасия
12 минут назад
Управляет источником повышенной опасности. Имеет права и мед.справку (если имеет). А самое главное - осаго. Медицина нынче дорогая. Стоимость медицины это проблема того, кто не знает, что дорогу надо переходить на зеленый сигнал светофора.
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2
28 минут назад
Онжеребенок тоже не притормозил. А если тепловой, или самолёт?
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Автохам
36 минут назад
Без комментариев.
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Критик
44 минуты назад
Добегался
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Лип
45 минут назад
Успел....в скорую, смотреть надо по сторонам..хотя бы
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