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19-летний липчанин приговорен к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома
Всеволод Куликов обвинялся в госизмене, покушении на теракт и вовлечение лица в участие в вооруженном формировании на территории Украины.
«По версии следствия, в октябре 2022 года Всеволод Куликов, готовясь к участию в боевых действиях на стороне ВСУ, разослал анкету со своими личными данными в PDF-формате в несколько националистических формирований. Тогда «Легион «Свободы России» (запрещен в России и признан террористической организацией) решил принять его в свои ряды, предложив пройти проверку путем совершения нескольких диверсий за денежное вознаграждение.
Куликов выбрал в качестве тестового задания поджог взлетно-посадочной полосы военного аэродрома под Липецком. От кураторов национальной гвардии в Киеве он получил подробные инструкции, в которых рассказывалось, как изготовить коктейли Молотова. После совершения нескольких диверсий на территории Липецкой области Куликов планировал выехать на Украину через Грузию. В феврале 2023 года его задержали», — пишет издание.
Как сообщила пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова, на выездном заседании в Липецке судья признал Всеволода Куликова виновным в покушении на госизмену в виде перехода на сторону противника, покушении на теракт и вовлечение лица в участие в вооруженном формировании на территории Украины. Путем комбинирования наказаний ему назначены девять лет лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся шесть лет — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен дополнительный год ограничения свободы без штрафа.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть оспорен в апелляционном порядке.
По словам Ирины Жирновой, Всеволод Куликов написал явку с повинной и активно способствовал раскрытию преступления. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе тот факт, что в момент приготовления к совершению преступления, предусмотренного 205.1 УК, парень был несовершеннолетним.
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