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Происшествия
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48 минут назад
В отношении сбившего насмерть пенсионера водителя возбуждено уголовное дело
Попавший под колёса «Опеля» 85-летний мужчина умер в больнице.
Напомним, 3 апреля около 20:50 в селе Долгоруково на улице Карла Маркса 37-летний водитель автомобиля «Опель Астра» сбил 85-летнего мужчину, переходившего улицу по пешеходному переходу. Пенсионера доставили в больницу, где он умер.
— В отношении водителя возбуждено уловное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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