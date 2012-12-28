В Задонском районе лобовое столкновение: погибли два водителя

ДТП произошло на дороге Орел-Тамбов.

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Вечером 7 апреля в Задонском районе на 261-м километре дороги Орёл-Тамбов лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада-Гранта» и «Лада Икс Рей». Оба водителя погибли.По предварительным данным, 56-летний водитель «Гранты», который двигался со стороны Ельца, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Икс Рей» под управлением 75-летнего водителя.— Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Движение на участке дороги затруднено и регулируется сотрудниками госавтоинспекции, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.