Происшествия
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сегодня, 21:38
В Задонском районе лобовое столкновение: погибли два водителя
ДТП произошло на дороге Орел-Тамбов.
По предварительным данным, 56-летний водитель «Гранты», который двигался со стороны Ельца, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Икс Рей» под управлением 75-летнего водителя.
— Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Движение на участке дороги затруднено и регулируется сотрудниками госавтоинспекции, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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