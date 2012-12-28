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46 минут назад

Липецкие нейрохирурги удалили пациенту 17 сантиметровую опухоль мозга

Сегодня, в международный день нейрохирурга, который отмечается в день основоположника этого направления медицины Харви Кушинга, врачи БСМП № 1 рассказали о сложном пациенте и показали, как проходит операция на головном мозге.

В операционной нейрохирургического отделения липецкой БСМП сегодня врачи удаляли 40-летнему пациенту пятисантиметровую опухоль, она вызвала нарушение движения его левых руки и ноги. Операцию проводил заведующий нейрохирургическим отделением, кандидат медицинских наук Леонид Осолодченко, ему ассистировал нейрохируг Гафиз Алисултанов.



По словам Леонида Осолодченко, для него такие операции уже лет 10 как обыденность. Нейрохирургию он выбрал еще во время учебы.

— Когда я учился в институте, мне нравились две специальности: неврология и хирургия. В нейрохирургии я и нашел совмещение этих двух специальностей, — рассказал хирург с 35-летним стажем.



Молодой врач Гафиз Алисултанов не столь невозмутим, как его старший коллега. Гафиз работает нейрохирургом первый год.

— Я всегда мечтал стать нейрохирургом, но удалось мне это не сразу. Пришлось пройти определенный путь длиной в 10 лет: сначала общим хирургом, потом травматологом. Теперь моя мечта сбылась. Я работаю там, где мне нравится, я получаю удовольствие от своей работы, — говорит Гафиз Алисултанов.







Пятисантиметровая опухоль, которую удаляли врачи, считается большой. А недавно нейрохирурги в этом же составе удалили 17-сантиметровую опухоль, проросшую в крупный венозный коллектор и кости черепа. Пациент жаловался на сильную головную боль, эпилептические припадки и слабость в руках и ногах. Ситуация осложнялась еще и тем, что опухоль росла в оба полушария головного мозга, поражая как лобные так и теменные доли.

Операция по удалению громадной опухоли длилась более четырех часов и прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, через две недели после операции его выписали домой под наблюдение неврологов.

В 2023 году в нейрохирургическом отделении БСМП№ 1 выполнено около трехсот различных операций. В том числе 67 высокотехнологичных операций по поводу опухолей головного мозга и опухолей позвоночного канала. Все операции выполнялись с использованием интраоперационной навигации, микроскопа и микрохирургического инструментария.

Нейронавигация позволяет хирургу работать с точностью до миллиметра даже в сложных анатомических условиях. Нейрохирург может видеть положение хирургических инструментов в оперируемой области на мониторе в трех проекциях.

— Закупленное оборудование позволило выполнять операции более радикально и с меньшим травматизмом для окружающим тканей. Следовательно, и нарушений неврологических у пациентов меньше, — рассказал Леонид Осолодченко.

В Липецкой области 20 нейрохирургов. Они работают в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи № 1, в Липецкой областной клинической больнице и в Липецкой городской больнице № 4 «Липецк-Мед».
нейрохирург
опухоль мозга
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