За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,7 тысячи человек, 20 — гриппом и 107 — коронавирусом
Общество
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46 минут назад
Липецкие нейрохирурги удалили пациенту 17 сантиметровую опухоль мозга
Сегодня, в международный день нейрохирурга, который отмечается в день основоположника этого направления медицины Харви Кушинга, врачи БСМП № 1 рассказали о сложном пациенте и показали, как проходит операция на головном мозге.
По словам Леонида Осолодченко, для него такие операции уже лет 10 как обыденность. Нейрохирургию он выбрал еще во время учебы.
— Когда я учился в институте, мне нравились две специальности: неврология и хирургия. В нейрохирургии я и нашел совмещение этих двух специальностей, — рассказал хирург с 35-летним стажем.
Молодой врач Гафиз Алисултанов не столь невозмутим, как его старший коллега. Гафиз работает нейрохирургом первый год.
— Я всегда мечтал стать нейрохирургом, но удалось мне это не сразу. Пришлось пройти определенный путь длиной в 10 лет: сначала общим хирургом, потом травматологом. Теперь моя мечта сбылась. Я работаю там, где мне нравится, я получаю удовольствие от своей работы, — говорит Гафиз Алисултанов.
Пятисантиметровая опухоль, которую удаляли врачи, считается большой. А недавно нейрохирурги в этом же составе удалили 17-сантиметровую опухоль, проросшую в крупный венозный коллектор и кости черепа. Пациент жаловался на сильную головную боль, эпилептические припадки и слабость в руках и ногах. Ситуация осложнялась еще и тем, что опухоль росла в оба полушария головного мозга, поражая как лобные так и теменные доли.
Операция по удалению громадной опухоли длилась более четырех часов и прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, через две недели после операции его выписали домой под наблюдение неврологов.
В 2023 году в нейрохирургическом отделении БСМП№ 1 выполнено около трехсот различных операций. В том числе 67 высокотехнологичных операций по поводу опухолей головного мозга и опухолей позвоночного канала. Все операции выполнялись с использованием интраоперационной навигации, микроскопа и микрохирургического инструментария.
Нейронавигация позволяет хирургу работать с точностью до миллиметра даже в сложных анатомических условиях. Нейрохирург может видеть положение хирургических инструментов в оперируемой области на мониторе в трех проекциях.
— Закупленное оборудование позволило выполнять операции более радикально и с меньшим травматизмом для окружающим тканей. Следовательно, и нарушений неврологических у пациентов меньше, — рассказал Леонид Осолодченко.
В Липецкой области 20 нейрохирургов. Они работают в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи № 1, в Липецкой областной клинической больнице и в Липецкой городской больнице № 4 «Липецк-Мед».
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