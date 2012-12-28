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56 минут назад
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Липецкая вечЁрка: жесткая авария, очередной провал и где будут служить призывники

Сегодня, 29 марта, в Ельце устраняли последствия крупной аварии, а в Липецке чинили водопровод, и военком рассказал об особенностях весеннего призыва.

Около полуночи в Ельце столкнулись сразу три автомобиля, причем один из них превратился в груду металла.

Водитель автомобиля «Хендай Крета» на 377-м километре трассы «Дон» проехал перекресток на красный и столкнулся с «ВАЗ-21150», после чего отечественный автомобиль отбросило на «ГАЗель». В ДТП пострадал водитель «ВАЗа».

— ВАЗ создал дьявол. — подвел итог Каменщик.

А утром на 300-м километре трассы «Орел-Тамбов» под Липецком столкнулись «Лада Приора» и грузовик «Хендай».

По предварительным данным, водитель иномарки выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу. В этом ДТП пострадал 19-летний водитель «Приоры».



Улицу Барашева некоторые остряки уже предложили переименовать в Провальную. Действительно, зачем трепать имя Героя Советского Союза каждый раз, когда у энергетиков ЧП?

Сегодня там случился очередной провал. В этот раз грунт размыло под проезжей частью из-за скрытой утечки на водоводе диаметром 300 миллиметров.

Из-за ремонта сотрудники «РВК-Липецк» перекрыли сквозной проезд и  отключили холодную воду в более полусотни домов. А в качестве альтернативы предложили только одну цистерну, которая должна стоять на улице Барашева, 3.

Около 16 часов в «РВК-Липецк» сообщили, что ремонтные работы завершены, рабочие начали засыпать котлован. А воду подавать в систему.  Сквозной проезд откроют после окончания всех работ.

Новость, понятное дело, разозлила липчан, особенно тех, которые остались без воды. Причем, судя по комментариям, в списке на отключение были указаны не все дома.

— А с какой целью взимается плата?! — С целью ремонта провала. Чтобы не слишком проваливался! — комментарий И. Ильфа и Е. Петрова.

— Что б они не делали --не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила, — предположил дело — труба.

— Писец какой-то в Липецке. Инновационные прорывы за прорывами, — добавил Владимир Владимирович.

Во время весеннего призыва, который начнется 1 апреля, в армию уйдут около 1,5 тысячи новобранцев. 

По словам военного комиссара Липецкой области Валерия Герасименко, липчане будут служить в частях Московского военного округа. Отправлять на специальную военную операцию солдат-срочников по-прежнему не планируют. Не будут они служить и на новых территориях России. Первые отправки запланированы уже на 10–17 апреля.

Главная особенность этого призыва в том, что с 1 января 2024 года призывной возраст увеличился до 30 лет.

Пройти альтернативную службу в Липецкой области изъявил желание только один человек.

Удивительно, но новость про призыв читатели GOROD48 почти не комментировали.

В выходные ожидается прекрасная погода, которую вряд ли могут испортить небольшие дожди. Днем. по прогнозам синоптиков, температура будет колебаться от +13 до +15 градусов. Это почти рекорд. Самым теплым день 30 марта в Липецке был в 2020 году, когда зафиксировали +17 градусов. Кстати, в 1918 году столбики термометров в этот день опустились аж до — 17 градусов.

И обратие внимание, в липецких парках завтра заработают аттракционы.
вечЁрка
ДТП
провал
призыв
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Комментарии (1)

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НИВАвод
49 минут назад
Инотазы едут на красный,видимо это диагноз.
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