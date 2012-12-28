На окружной трассе столкнулись «Лада Приора» и грузовик: пострадал водитель легковушки

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Утром 29 марта на 300-м километре трассы «Орел-Тамбов» под Липецком столкнулись «Лада Приора» и грузовик «Хендай».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 27-летний водитель «Хендая» выезжал с второстепенной дороги и не уступил путь легковому автомобилю.— В ДТП пострадал 19-летний водитель «Приоры», который двигался по главной дороге, — рассказали в полиции.