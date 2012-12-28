«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Сегодня в Липецке: спектакль о Мастере, запрет на вылов щуки и телефонные мошенники уже нам, как родные
18 тысяч бутылок немаркированного алкоголя планировали продавать под известными брендами
34-летнюю липчанку обвиняют в нападении на инспектора отдела безопасности штрафного изолятора
Происшествия
388
38 минут назад
2
На окружной трассе столкнулись «Лада Приора» и грузовик: пострадал водитель легковушки
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 27-летний водитель «Хендая» выезжал с второстепенной дороги и не уступил путь легковому автомобилю.
— В ДТП пострадал 19-летний водитель «Приоры», который двигался по главной дороге, — рассказали в полиции.
1
1
2
0
0
Комментарии (2)