На 10 улицах Липецка отключат холодную воду

27 июня «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на своих сетях по адресам: улица Новотепличная, 60, улица Селекционная, 63. Без холодной воды временно останутся потребители десяти улиц, предупредили в компании.