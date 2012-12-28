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Общество
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4 минуты назад
На 10 улицах Липецка отключат холодную воду
27 июня «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на своих сетях по адресам: улица Новотепличная, 60, улица Селекционная, 63. Без холодной воды временно останутся потребители десяти улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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