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Происшествия
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сегодня, 10:42
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Жёсткая авария в Ельце: столкнулись три автомобиля, пострадал один из водителей
В ДТП попали «Хендай Крета», «ВАЗ-21150» и «ГАЗель Некст».
По данным полиции, в 23:27 на 377-м километре трассы «Дон» водитель автомобиля «Хендай Крета» проехал перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с «ВАЗ-21150», после чего «ВАЗ» отбросило на «ГАЗель».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадал водитель «ВАЗа».
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области, vk.com/my_elets и vk.com/my_elets
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