Жёсткая авария в Ельце: столкнулись три автомобиля, пострадал один из водителей

В ДТП попали «Хендай Крета», «ВАЗ-21150» и «ГАЗель Некст».





















Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадал водитель «ВАЗа».



Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области, vk.com/my_elets и vk.com/my_elets

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадал водитель «ВАЗа».

Серьёзная авария произошла около полуночи в Ельце: столкнулись сразу три автомобиля, один из них превратился в груду металла.По данным полиции, в 23:27 на 377-м километре трассы «Дон» водитель автомобиля «Хендай Крета» проехал перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с «ВАЗ-21150», после чего «ВАЗ» отбросило на «ГАЗель».