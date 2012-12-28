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Общество
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сегодня, 19:53
Липчанин вернулся из плена в ходе масштабного обмена 160 на 160
Губернатор Липецкой области сообщил об освобождении ещё одного жителя региона, который находился в украинском плену.
Глава региона выразил признательность уполномоченному по правам человека в Липецкой области Ираиде Тихоновой, подчеркнув, что её активная позиция не раз способствовала возвращению земляков домой. Областные власти, в свою очередь, готовы оказать всю необходимую помощь каждому из вернувшихся.
Фото Минобороны РФ
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