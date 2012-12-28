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сегодня, 19:53

Липчанин вернулся из плена в ходе масштабного обмена 160 на 160

Губернатор Липецкой области сообщил об освобождении ещё одного жителя региона, который находился в украинском плену.

Сегодня состоялся обмен военнопленными, в результате которого на родину вернулись 160 российских военнослужащих. Как сообщил Игорь Артамонов, среди них – житель Липецкой области. В настоящее время все освобождённые бойцы находятся в Беларуси, где проходят курс медицинской и психологической реабилитации.

Глава региона выразил признательность уполномоченному по правам человека в Липецкой области Ираиде Тихоновой, подчеркнув, что её активная позиция не раз способствовала возвращению земляков домой. Областные власти, в свою очередь, готовы оказать всю необходимую помощь каждому из вернувшихся.

Фото Минобороны РФ
обмен военнопленными
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