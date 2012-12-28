Ельчанин онлайн оформил кредит на паспорт знакомой

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по части первой статьи 159 УК РФ в отношении 38-летнего ельчанина.«По данным следствия, воспользовавшись паспортными данными своей 34-летней знакомой, мужчина через интернет заключил от её имени кредитный договор на сумму 15 600 рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.Подозреваемый был задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы.