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Происшествия
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29 минут назад
Ельчанин онлайн оформил кредит на паспорт знакомой
Ему грозит до двух лет лишения свободы.
«По данным следствия, воспользовавшись паспортными данными своей 34-летней знакомой, мужчина через интернет заключил от её имени кредитный договор на сумму 15 600 рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.
Подозреваемый был задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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