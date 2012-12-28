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Ельчанин онлайн оформил кредит на паспорт знакомой
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Происшествия
52
29 минут назад

Ельчанин онлайн оформил кредит на паспорт знакомой

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по части первой статьи 159 УК РФ в отношении 38-летнего ельчанина.

«По данным следствия, воспользовавшись паспортными данными своей 34-летней знакомой, мужчина через интернет заключил от её имени кредитный договор на сумму 15 600 рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.

Подозреваемый был задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
мошенничество
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