Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления ребенка в пансионате «Лазори»
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: фортепиано под открытым небом, как объехать перекрытые в городе улицы
Набирает ход празднования Дня молодёжи, новые выставки, бесплатная помощь юриста.
Лето всё никак не раскочегарится в Липецкой области: сегодня днём вновь умеренные от +22 до +24 градусов, переменная облачность и небольшие дожди.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Дубовая, 3/2, 13а, 50, 180;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
- ул. Саратовская, вл. 3, вл. 3/4;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Абрикосовой, Ануфриева, Барабанщикова, Басинского, Бахаева, Васильковой, Грушёвой, Земляничной, Знаменского, Красивой, Малиновой, Надежды, Папанина, Полунина, Ромашковой, Славянской, Сливовой, переулков Виноградной, Жасминовой, Каштанового.
Отключение света
С 8:00 до 15:00 обесточат:
- ул. Базарная, 3а, 3б, 3г;
- ул. Почтовая, 17;
- ул. Ударников, 13;
- ул. Юношеская д. 1, 1/1, 1/2, 5.
Пробки
Говорят, в Липецке появился новый тип пробок – из-за автомобилей, не доехавших до автозаправок и вставших посреди дороги из-за нехватки бензина. Ловите ссылку на приложение, которое может предупредить об этих и других заторах.
Улица Фрунзе с сегодняшнего дня пешеходная
Перекрыли на три дня – с 26 по 28 июня из-за празднования Дня молодёжи в предстоящую субботу. Речь идёт об участке улицы Фрунзе от пересечения с улицей Первомайской до перекрёстка с улицей Октябрьской.
Проехать по участку на личном авто не получится, общественный транспорт тоже будет двигаться в объезд. Например, популярные маршруты №№ 33, 33а, 306, 322, 325 после площади Театральной, проедут по небольшому не перекрытому участку улицы Фрунзе, затем свернут на Первомайскую – до площади Петра Великого, затем – на Петровский мост и далее по маршруту. Именно по улице Первомайской, на которой недавно отремонтировали мост, большинство автобусов будет осуществлять объезд перекрытого участка.
На свежем воздухе
Обширная культурная программа с пятницы начнётся в парках и общественных пространствах Липецка. Подробности на графике мэрии (6+)
День молодёжи
Со вчерашнего дня в Липецке продолжаются мероприятия и концерты, посвященные празднику. В 18:00 гулянья доберутся до филиала ДК «Рудничный» на улице Одоевского, 10 (6+).
На улице перед ДК состоится дискотека до упаду, музыкальный челлендж, в котором предстоит вспомнить любимые хиты, и квиз-игра.
В 19:00 на площади перед основным ДК «Рудничным» (ул. Ударников, 13) будут петь известные хиты во время караоке битвы (6+), а после окончания музыкальной части праздника на большом экране покажут фильм «Капитан Крюк». Россия, 2024. Комедия, драма. Режиссёр Максим Максимов (6+).
Никита Крюков — в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную, а затем и агентскую карьеру из-за своего неуправляемого гнева. С ним никто не готов работать. Внезапно ему приходит сообщение о смерти мамы. Он срывается в родной город. Но оказывается, что это сообщение отправила младшая дочь мамы от второго мужа, которая сама играет в хоккей. В итоге бывший «звездный» игрок становится тренером детской команды.
В ролях: Роман Курцын, Ева Смирнова, Степан Девонин.
Крокет по пятницам
В 16:00 в Нижнем парке липчане могут попробовать свои силы в старинной английской аристократической игре – крокет (6+).
Игра, в которой специальными молоточками нужно провести мяч через деревянные ворота, древнее футбола, гольфа и т.д. Известна с позднего средневековья, а первый писанных свод правил появился в Лондоне в 1856 году, первый официальный турнир состоялся в 1868 году. В конце рабочего дня крокет поможет сбросить напряжение и подарит массу новых впечатлений. Игры проходят недалеко от домика Петра I (на фото).
Концерт на бульваре
С 18:00 на бульваре Сорокина будет звучать музыка прямо под открытым небом (6+).
Воспитанники областного колледжа искусств имени К.Игумнова устроят концерт «Открытые клавиши», на котором можно будет услышать музыку фортепиано. А ещё – аккордеон для энергии, классика Шопена – для души, народные песни – для настроения.
Выставка хохломы
В 16:00 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) откроется выставка «Липецкие узоры» (6+).
Посвящена 90-летию Заслуженного художника России М.Ф. Синёвой и 55-летию со дня открытия цеха художественной росписи, на базе которого в 1974 году начала работу фабрика «Липецкие узоры». Деревянная утварь, украшенная тонкой росписью в технике хохломы. Изысканные узоры на дереве будут дополнены образцами старинной вышивки и тончайшим елецким кружевом середины XX века.
Будет работать до 30 августа.
Художники металлургам
В 16:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) состоится открытие выставки «Художники – металлургам» (6+)
НЛМК покажет жителям города художественные произведения 1950-70–х годов, подаренные художниками нашей страны комбинату. На выставке представлены 17 живописных произведений кисти В.П. Слушника, М.Ю. Кугача, В.А. Филимонова, Н.А. Сысоева, В.П. Буркасова и других. А ещё – 10 работ участников Всероссийского пленэра «Артметалл-2020», который проходил на производственных площадках НЛМК.
Одна из картин выставки
А ещё с 17:00 до 22:00 на улице перед музеем сегодня будут работать интерактивные площадки в честь Дня молодёжи (6+).
На них можно будет поучаствовать в мастер-классах по росписи гипсовых фигурок, изготовлению металлического значка, брелока или магнита, созданию кукол и т.п.
Помощь юриста бесплатно
С 10:00 до 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) внось состоится день оказания бесплатной юридической помощи (16+).
Желающие смогу безвозмездно проконсультироваться по правовым вопросам. С собою лучше иметь документы, касающиеся вашего вопроса, чтобы юрист на месте смог их изучить.
Дорогие липчане! А ведь на носу заключительные выходных первого летнего месяца! Жизнь стремительно несётся вперёд в потоке новостей. Следить за событиями в Липецкой области, за ситуацией с бензином и т.д. удобнее на GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
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