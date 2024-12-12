Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Губернатор Липецкой области рассказал о текущей ситуации с бензином
Общество
На улице Ленина мужчина выпал с 12-го этажа
Происшествия
Цены на бензин продолжают расти
Общество
У ребенка из лагеря «Лазори» выявлен норовирус второго типа
Общество
Старый «ВАЗ» полчаса крутил «пятаки» на кольце
Происшествия
В гараже на приусадебном участке организовали автосервис: это не понравилось соседям
Общество
Утонувшему мужчине был 51 год
Происшествия
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления ребенка в пансионате «Лазори»
Общество
На липецком пляже застрелили утку
Происшествия
Житель Тольятти пропил в Задонске чемодан денег на покупку машины и заявил об их краже
Происшествия
Читать все
С «Овощей Черноземья» взыскали более 69 миллионов рублей нанесенного почвам ущерба
Общество
Угон «Ленд Ровера» записала камера наблюдения
Происшествия
Двое закладчиков из Хабаровского края получили по семь лет колонии в Липецке
Происшествия
Дело об избиении фельдшера скорой в Ельце ушло в суд
Общество
У юриста отсудили 120 000 рублей
Общество
В Матырском отключат холодную воду
Общество
Над Липецкой областью чистое от беспилотников небо
Общество
Беспилотники самолетного типа ночь сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Сегодня в Липецке: фортепиано под открытым небом, как объехать перекрытые в городе улицы
Общество
В Липецкой области объявили ракетной опасности отбой
Происшествия
Читать все
Общество
536
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: фортепиано под открытым небом, как объехать перекрытые в городе улицы

Набирает ход празднования Дня молодёжи, новые выставки, бесплатная помощь юриста.

Вновь небольшие дожди

Лето всё никак не раскочегарится в Липецкой области: сегодня днём вновь умеренные от +22 до +24 градусов, переменная облачность и небольшие дожди.

DSC_718412.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Дубовая, 3/2, 13а, 50, 180;
- ул. Моршанская, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
- ул. Саратовская, вл. 3, вл. 3/4;
- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

photo_2024-12-12_07-01-25.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Абрикосовой, Ануфриева, Барабанщикова, Басинского, Бахаева, Васильковой, Грушёвой, Земляничной, Знаменского, Красивой, Малиновой, Надежды, Папанина, Полунина, Ромашковой, Славянской, Сливовой, переулков Виноградной, Жасминовой, Каштанового.

Отключение света

С 8:00 до 15:00 обесточат:

- ул. Лермонтова.

DSC_973512.jpg

С 9:00 до 16:00 отключат электричество:

- ул. Базарная, 3а, 3б, 3г;
- ул. Почтовая, 17;
- ул. Ударников, 13;
- ул. Юношеская д. 1, 1/1, 1/2, 5.

Пробки

Говорят, в Липецке появился новый тип пробок – из-за автомобилей, не доехавших до автозаправок и вставших посреди дороги из-за нехватки бензина. Ловите ссылку на приложение, которое может предупредить об этих и других заторах.


Улица Фрунзе с сегодняшнего дня пешеходная

Перекрыли на три дня – с 26 по 28 июня из-за празднования Дня молодёжи в предстоящую субботу. Речь идёт об участке улицы Фрунзе от пересечения с улицей Первомайской до перекрёстка с улицей Октябрьской.

Проехать по участку на личном авто не получится, общественный транспорт тоже будет двигаться в объезд. Например, популярные маршруты №№ 33, 33а, 306, 322, 325 после площади Театральной, проедут по небольшому не перекрытому участку улицы Фрунзе, затем свернут на Первомайскую – до площади Петра Великого, затем – на Петровский мост и далее по маршруту. Именно по улице Первомайской, на которой недавно отремонтировали мост, большинство автобусов будет осуществлять объезд перекрытого участка.

OFB2yT4Qb4MSqHdG9v7IknAJnxNAUlxFGgxlvnk1NdoMlB8rLZxV9Lqt0BvVpCq7jm2dIcpFG2GEhp8iRnghncnx.jpg

На свежем воздухе

Обширная культурная программа с пятницы начнётся в парках и общественных пространствах Липецка. Подробности на графике мэрии (6+)

7Y2OhtaW5wwj2YRnLQEvQA4Ns2laXDZQJA1iayJTb3Q7cEUzQE2Dvr-ivSHNRPkRHMAmQgHgHqKmNZIp87AOe2aJ.jpg

День молодёжи

Со вчерашнего дня в Липецке продолжаются мероприятия и концерты, посвященные празднику. В 18:00 гулянья доберутся до филиала ДК «Рудничный» на улице Одоевского, 10 (6+).

На улице перед ДК состоится дискотека до упаду, музыкальный челлендж, в котором предстоит вспомнить любимые хиты, и квиз-игра.

В 19:00 на площади перед основным ДК «Рудничным» (ул. Ударников, 13) будут петь известные хиты во время караоке битвы (6+), а после окончания музыкальной части праздника на большом экране покажут фильм «Капитан Крюк». Россия, 2024. Комедия, драма. Режиссёр Максим Максимов (6+).

Никита Крюков — в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную, а затем и агентскую карьеру из-за своего неуправляемого гнева. С ним никто не готов работать. Внезапно ему приходит сообщение о смерти мамы. Он срывается в родной город. Но оказывается, что это сообщение отправила младшая дочь мамы от второго мужа, которая сама играет в хоккей. В итоге бывший «звездный» игрок становится тренером детской команды.



В ролях: Роман Курцын, Ева Смирнова, Степан Девонин.

Крокет по пятницам

В 16:00 в Нижнем парке липчане могут попробовать свои силы в старинной английской аристократической игре – крокет (6+).

tigt49wbl315z4yhbtmf12axm79kwwuv.jpg

Игра, в которой специальными молоточками нужно провести мяч через деревянные ворота, древнее футбола, гольфа и т.д. Известна с позднего средневековья, а первый писанных свод правил появился в Лондоне в 1856 году, первый официальный турнир состоялся в 1868 году. В конце рабочего дня крокет поможет сбросить напряжение и подарит массу новых впечатлений. Игры проходят недалеко от домика Петра I (на фото).

Концерт на бульваре

С 18:00 на бульваре Сорокина будет звучать музыка прямо под открытым небом (6+).

Воспитанники областного колледжа искусств имени К.Игумнова устроят концерт «Открытые клавиши», на котором можно будет услышать музыку фортепиано. А ещё – аккордеон для энергии, классика Шопена – для души, народные песни – для настроения.

Выставка хохломы

В 16:00 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) откроется выставка «Липецкие узоры» (6+).

IMG_20260619_151922.png

Посвящена 90-летию Заслуженного художника России М.Ф. Синёвой и 55-летию со дня открытия цеха художественной росписи, на базе которого в 1974 году начала работу фабрика «Липецкие узоры». Деревянная утварь, украшенная тонкой росписью в технике хохломы. Изысканные узоры на дереве будут дополнены образцами старинной вышивки и тончайшим елецким кружевом середины XX века.
Будет работать до 30 августа.

Художники металлургам

В 16:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) состоится открытие выставки «Художники – металлургам» (6+)

НЛМК покажет жителям города художественные произведения 1950-70–х годов, подаренные художниками нашей страны комбинату. На выставке представлены 17 живописных произведений кисти В.П. Слушника, М.Ю. Кугача, В.А. Филимонова, Н.А. Сысоева, В.П. Буркасова и других. А ещё – 10 работ участников Всероссийского пленэра «Артметалл-2020», который проходил на производственных площадках НЛМК.

TIROi3mvjhzh_DSpbFIOvFJleTpjsodIXHzyCzbDP_5Sx_aGktqP3NAvlqQ8ki31Wv1eFcKnkLakemqRz-ff2Xu6.jpg

Одна из картин выставки 

А ещё с 17:00 до 22:00 на улице перед музеем сегодня будут работать интерактивные площадки в честь Дня молодёжи (6+).

На них можно будет поучаствовать в мастер-классах по росписи гипсовых фигурок, изготовлению металлического значка, брелока или магнита, созданию кукол и т.п.

Помощь юриста бесплатно

С 10:00 до 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) внось состоится день оказания бесплатной юридической помощи (16+).

y6ido84gmeb4xxcsm6uik78jv4w02sjt.jpg

Желающие смогу безвозмездно проконсультироваться по правовым вопросам. С собою лучше иметь документы, касающиеся вашего вопроса, чтобы юрист на месте смог их изучить.

Дорогие липчане! А ведь на носу заключительные выходных первого летнего месяца! Жизнь стремительно несётся вперёд в потоке новостей. Следить за событиями в Липецкой области, за ситуацией с бензином и т.д. удобнее на GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
10
0
0
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
4 минуты назад
Ну шо,потанцуем?
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить