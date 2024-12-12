Сегодня в Липецке: фортепиано под открытым небом, как объехать перекрытые в городе улицы

Набирает ход празднования Дня молодёжи, новые выставки, бесплатная помощь юриста.

Лето всё никак не раскочегарится в Липецкой области: сегодня днём вновь умеренные от +22 до +24 градусов, переменная облачность и небольшие дожди.









- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.









С 8:00 до 15:00 обесточат:

















Проехать по участку на личном авто не получится, общественный транспорт тоже будет двигаться в объезд. Например, популярные маршруты №№ 33, 33а, 306, 322, 325 после площади Театральной, проедут по небольшому не перекрытому участку улицы Фрунзе, затем свернут на Первомайскую – до площади Петра Великого, затем – на Петровский мост и далее по маршруту. Именно по улице Первомайской, на которой недавно отремонтировали мост, большинство автобусов будет осуществлять объезд перекрытого участка.









Никита Крюков — в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную, а затем и агентскую карьеру из-за своего неуправляемого гнева. С ним никто не готов работать. Внезапно ему приходит сообщение о смерти мамы. Он срывается в родной город. Но оказывается, что это сообщение отправила младшая дочь мамы от второго мужа, которая сама играет в хоккей. В итоге бывший «звездный» игрок становится тренером детской команды.









В 16:00 в Нижнем парке липчане могут попробовать свои силы в старинной английской аристократической игре – крокет (6+).









В 16:00 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) откроется выставка «Липецкие узоры» (6+).









НЛМК покажет жителям города художественные произведения 1950-70–х годов, подаренные художниками нашей страны комбинату. На выставке представлены 17 живописных произведений кисти В.П. Слушника, М.Ю. Кугача, В.А. Филимонова, Н.А. Сысоева, В.П. Буркасова и других. А ещё – 10 работ участников Всероссийского пленэра «Артметалл-2020», который проходил на производственных площадках НЛМК.









Одна из картин выставки

С 10:00 до 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) внось состоится день оказания бесплатной юридической помощи (16+).







