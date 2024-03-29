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Улица Барашева закрыта для проезда
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сегодня, 14:08

Улица Барашева закрыта для проезда

Сквозной проезд по улице Барашева от улицы Коммунальной до Октябрьской закрыт на время ремонтно-восстановительных работ, которые проводит «РВК-Липецк». Об этом сообщает городская администрация.

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На улице Барашева сегодня обнаружен провал — грунт под проезжей частью размыло из-за скрытой утечки на водоводе диаметром 300 мм.

На время устранения утечки «РВК-Липецк» отключил холодную воду в домах на 10 улицах города.

коммунальная авария
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