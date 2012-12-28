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Происшествия
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6 минут назад
Угон «Ленд Ровера» записала камера наблюдения
Житель Липецкого округа добрался до дома на чужой машине.
«Подозревают 54-летнего жителя Липецкого округа. Он во всем признался и сообщил, что, проходя мимо, обратил внимание на припаркованную иномарку и решил добраться на ней до дома. По случайности дверь машины была незаперта, а в бардачке мужчина обнаружил и ключи. Благополучно добравшись до дома, мужчина припарковал иномарку неподалеку», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Автомобиль изъят и передан собственнику. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ «Угон». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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