17-летнему подростку предъявили обвинение в подготовке нападений на школы и убийстве учеников
На родителей попавших в ДТП на мопеде 14-летнего и 16-летнего подростков составлены протоколы
17-летнему подростку предъявили обвинение в подготовке нападений на школы и убийстве учеников
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Культура
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сегодня, 17:02
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Рояль в кустах: в беседке на бульваре Сорокина можно поиграть на пианино
Это проект «Открытые клавиши».
Это проект липецкого Дома музыки «Открытые клавиши», который реализован при поддержке городского департамента культуры и туризма, рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.
Его цель — привлечь внимание жителей и гостей города к музыке. Каждый желающий, вне зависимости от возраста и уровня музыкальной подготовки, может продемонстрировать мастерство владения фортепиано и приалечь внимание слушателей к своему творчеству.
Автор проекта — студент колледжа искусств им. К.Игумнова, артист вокального ансамбля «Вдохновение» Иван Бельских.
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