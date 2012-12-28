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243
сегодня, 17:02
6

Рояль в кустах: в беседке на бульваре Сорокина можно поиграть на пианино

Это проект «Открытые клавиши».

В беседке, недалеко от Верхнего парка, теперь устраивают импровизированные концерты. Там установили пианино. И любой желающий может на нем сыграть.

Это проект липецкого Дома музыки «Открытые клавиши», который реализован при поддержке городского департамента культуры и туризма, рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.

Его цель — привлечь внимание жителей и гостей города к музыке. Каждый желающий, вне зависимости от возраста и уровня музыкальной подготовки, может продемонстрировать мастерство владения фортепиано и приалечь внимание слушателей к своему творчеству.

Автор проекта — студент колледжа искусств им. К.Игумнова, артист вокального ансамбля «Вдохновение» Иван Бельских.
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Комментарии (6)

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Сначала новые
омсквич
6 минут назад
Не долго пианино простоит. У нас не Питер, на чугун сдадут...
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Васёк
31 минуту назад
Вот думаю замутить проект и привлечь внимание к свинарнику на ул,Скороходова.
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Бабушка
33 минуты назад
Цель проекта - "привлечь внимание к музыке". Как долго это пианино под дождем и ветром, не говоря уже про "любителей побренчать" и любителей привлечь к себе внимание любым способом находится на балансе Дома М
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Бабка Первая
34 минуты назад
Прекрасно! Но беседка чуднАя - сидений для слушателей не вижу. И вдруг дождь с ветром - там есть кому чехол набросить?
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Александр
сегодня, 17:10
Долго не простоит, подростки и быдло быстро с ним разделается.
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Это не рояль
сегодня, 17:08
А пинино
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