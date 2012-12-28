Рояль в кустах: в беседке на бульваре Сорокина можно поиграть на пианино

Это проект «Открытые клавиши».

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В беседке, недалеко от Верхнего парка, теперь устраивают импровизированные концерты. Там установили пианино. И любой желающий может на нем сыграть.Это проект липецкого Дома музыки «Открытые клавиши», который реализован при поддержке городского департамента культуры и туризма, рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка.Его цель — привлечь внимание жителей и гостей города к музыке. Каждый желающий, вне зависимости от возраста и уровня музыкальной подготовки, может продемонстрировать мастерство владения фортепиано и приалечь внимание слушателей к своему творчеству.Автор проекта — студент колледжа искусств им. К.Игумнова, артист вокального ансамбля «Вдохновение» Иван Бельских.