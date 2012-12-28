В понедельник — весенний призыв: в Липецкой области в армию уйдут около 1,5 тысячи новобранцев

Первые отправки на службу в армию планируются 10-17 апреля.

1 апреля начинается весенний призыв. Как рассказал GOROD48 военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко, в нашем регионе норма призыва не изменилась по сравнению с прошлым весенним призывом: в армию уйдут около 1,5 тысячи новобранцев.В основном, липчане будут служить в частях Московского военного округа. Отправлять на специальную военную операцию солдат-срочников по-прежнему не планируют. Не будут они служить и на новых территориях России.Первые отправки планируются 10-17 апреля.С 1 января 2024 года призывной возраст увеличился до 30 лет. Это, пожалуй, главная особенность этого весеннего призыва. Призывать до 30 лет будут тех, кто по состоянию на 1 января 2024 года не достиг 27-летия: те, кому 27 лет исполнится до 1 января 2024 года, под действие подписанного в августе 2023 года закона о повышении призывного возраста не подпадают.B первую очередь будут забирать в армию тех возрастных призывников, кто долгое время прятался от военкомата и армии, не состоял на учёте. А вот те 27-30-летние, кто ранее не бегал от военкомата и получил отсрочку — могут не волноваться.Вызову на военно-призывные комиссии в Липецкой области в весенний призыв подлежат около 10 000 человек.Пройти альтернативную службу в Липецкой области изъявил желание только один человек.