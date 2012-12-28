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Общество
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30 минут назад
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Водопровод на улице Барашева отремонтировали
Котлован на месте аварийных работ уже засыпают.
Воду уже начали подавать в отключенные дома, однако на полное заполнение системы понадобится время, добавили в компании.
Котлован на месте аварийных работ энергетики уже засыпают, сквозное движение транспорта по улице Барашева будет восстановлено по завершении этих работ.
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