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Лукаку помог: футболисты «Металлурга» отделались минимальным наказанием
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Спорт
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44 минуты назад

Лукаку помог: футболисты «Металлурга» отделались минимальным наказанием

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС внял аргументам липчан.

Липецкий «Металлург» может праздновать небольшую победу, одержанную не на футбольном поле, а в кулуарах – удалённым в прошлой игре на выезде с раменским «Сатурном» (0:1) защитнику Ильнуру Бадртдинову и нападающему Алексею Скворцову назначили минимальную дисквалификацию – на один матч.

В случае с Бадртдиновым иного ожидать было сложно: за фол последней надежды строже и не наказывают. А вот Скворцову пришлось даже участсовать в заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по видеосвязи.

Члены КДК пытались выяснить, был ли умышленным фол нападающего на 68-й минуте игры, когда Скворцов в пылу борьбы нанёс удар ногой в живот темнокожему защитнику соперника Богдану Мацоле. Судья матча Александр Риб из Барнаула не просто предъявил липчанину красную карточку, но и сделал в протоколе игры запись о серьёзном нарушении правил, нападающему грозило отстранение от игры на несколько матчей.

«Металлург» предоставил КДК не одну видеозапись, а две – момент с нарушением Скворцова, на котором видно, что, заметив соперника, липчанин пытается убрать выставленную вперёд ногу, а также запись эпизода из недавнего матча чемпионата мира по футболу: «звёздный» нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку в борьбе куда жёстче Скворцова бьёт ногой в грудь вратаря сборной Ирана, но видит перед собой лишь жёлтую карточку.

Пример из мирового футбола, а также объяснения самого футболиста, убедившего членов КДК в отсутствии намерения нанести травму сопернику, сделали своё дело. Можно сказать, что лучший бомбардир «Металлурга» (5 голов, из них 2 – с пенальти) вышел относительно сухим из воды.

Бадртдинов и Скворцов пропустят завтрашнюю игру на своём поле со столичной «Родиной-3», которая начнётся на Центральном стадионе «Металлург» в 16:00. А уже 4 июля будут готовы принять участие в заключительном матче первого круга в Орле.
Футбол
«Металлург»
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