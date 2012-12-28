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Происшествия
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сегодня, 07:53
Беспилотники самолетного типа ночь сбиты над Липецкой областью
Красный уровень в регионе действовал с половины первого ночи до самого утра.
За ночь, над 13-ю российскими регионами, включая Липецкую область, а также над акваториями Черного и Азовского морей, по данным Минобороны, сбито 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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