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сегодня, 07:53

Беспилотники самолетного типа ночь сбиты над Липецкой областью

Красный уровень в регионе действовал с половины первого ночи до самого утра.

В Липецкой области всю ночь, до 07:37 действовал красный уровень воздушной опасности. До сих пор сохраняется желтый уровень.

За ночь, над 13-ю российскими регионами, включая Липецкую область, а также над акваториями Черного и Азовского морей, по данным Минобороны, сбито 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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