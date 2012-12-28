Беспилотники самолетного типа ночь сбиты над Липецкой областью

Красный уровень в регионе действовал с половины первого ночи до самого утра.

В Липецкой области всю ночь, до 07:37 действовал красный уровень воздушной опасности. До сих пор сохраняется желтый уровень.За ночь, над 13-ю российскими регионами, включая Липецкую область, а также над акваториями Черного и Азовского морей, по данным Минобороны, сбито 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.