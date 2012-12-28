В липецких парках завтра заработают аттракционы

А с 1 мая вырастут цены на билеты.

Уже завтра в парке Победы и детском парке «Сказка» начнут работать аттракционы. Об этом сообщает МАУК «Культурные пространства Липецка».«Мы решили немного нарушить традиции и запустить карусели, колесо обозрения и другие развлечения для маленьких и взрослых с завтрашнего дня. Также сообщаем, что с 1 мая будет повышение прайса на все аттракционы», — сообщают в муниципальном учреждении культуры.Аттракционы пока будут работать в теплые солнечные дни.