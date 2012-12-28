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Культура
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26 минут назад
В липецких парках завтра заработают аттракционы
А с 1 мая вырастут цены на билеты.
«Мы решили немного нарушить традиции и запустить карусели, колесо обозрения и другие развлечения для маленьких и взрослых с завтрашнего дня. Также сообщаем, что с 1 мая будет повышение прайса на все аттракционы», — сообщают в муниципальном учреждении культуры.
Аттракционы пока будут работать в теплые солнечные дни.
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