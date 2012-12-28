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48 минут назад
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На родителей попавших в ДТП на мопеде 14-летнего и 16-летнего подростков составлены протоколы

Доследственная проверка продолжается.

Полиция проводит доследственную проверку по факту ДТП, в котором множественные травмы получили 14-летний водитель мопеда и его 16-летний пассажир.

Напомним, 24 июня в 15:00 в Липецке на улице Красной 14-летний подросток на мопеде «RACER RC50» столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением 38-летнего водителя. 14-летний водитель и 16-летний пассажир мопеда были госпитализированы.

«По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников ДТП и принято процессуальное решение. Мопед и автомобиль изъяты и помещены на специализированную стоянку», — сообщает пресс -служба УМВД России по Липецкой области.

Отец 14-летнего водителя пояснил полицейским, что сильно сопротивлялся уговорам, но всё же купил мопед по просьбе сына. Тот его ремонтировал.

Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Отец водителя мопеда также привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права», а родители пассажира — по статье 12.29 «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

По состоянию на 25 июня в Липецкой области произошло 47 ДТП с участием мототранспорта, в них 5 человек погибли и 50 получили травмы. Среди пострадавших – 12 детей в возрасте до 16 лет.
ДТП
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Комментарии (6)

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Сначала новые
У нас
3 минуты назад
Жители стали не в курсе, что мопед это не велосипед вовсе? Надеюсь родителям уголовка светит
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Липа
4 минуты назад
Просто абсурд оправдания взрослого человека "сопротивлялся, но купил". Тебя под дулом пистолета заставили? Что за бред безмозглого? Ну коль покупаете мопеды, за гробами сразу идите. Видать сами права купили, а то может и без них вовсе на своих корытах носитесь и людей гробите
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для как всегда
5 минут назад
а чо не сразу "расстрел" ну или пожизненное лишение свободы! господи откуда вы такие умные все лезите ? какие соучастники какую уголовную ответственность, ты в своём уме?
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48
11 минут назад
Родителей посадят надеюсь?
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Горожанка
17 минут назад
Сегодня на улице Терешковой в районе (11:30-12:30) двое малолеток на мопеде, без шлемов, носились словно бессмертные! Родители у вас лишние дети?!
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как всегда
24 минуты назад
родители соучастники преступления своих чад , привлекать к уголовной ответственности ,одних на зону ,других в колонию
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