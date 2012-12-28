На родителей попавших в ДТП на мопеде 14-летнего и 16-летнего подростков составлены протоколы
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48 минут назад
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На родителей попавших в ДТП на мопеде 14-летнего и 16-летнего подростков составлены протоколы
Доследственная проверка продолжается.
Напомним, 24 июня в 15:00 в Липецке на улице Красной 14-летний подросток на мопеде «RACER RC50» столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением 38-летнего водителя. 14-летний водитель и 16-летний пассажир мопеда были госпитализированы.
«По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников ДТП и принято процессуальное решение. Мопед и автомобиль изъяты и помещены на специализированную стоянку», — сообщает пресс -служба УМВД России по Липецкой области.
Отец 14-летнего водителя пояснил полицейским, что сильно сопротивлялся уговорам, но всё же купил мопед по просьбе сына. Тот его ремонтировал.
Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Отец водителя мопеда также привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права», а родители пассажира — по статье 12.29 «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».
По состоянию на 25 июня в Липецкой области произошло 47 ДТП с участием мототранспорта, в них 5 человек погибли и 50 получили травмы. Среди пострадавших – 12 детей в возрасте до 16 лет.
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