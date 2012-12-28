На садовом участке обнаружили парковку грузовиков: собственник отделался штрафом в 500 рублей
Общество
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40 минут назад
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На садовом участке обнаружили парковку грузовиков: собственник отделался штрафом в 500 рублей
Ранее ему выписывали предписание об устранении нарушения земельного законодательства.
«Собственник земельного участка, расположенного на территории садоводческого некоммерческого товарищества в Липецке, использовал его не по целевому назначению: там была фактически организована парковка для транспортных средств. По данному факту уполномоченным органом вынесено предписание об устранении нарушения земельного законодательства. Собственнику предписано привести использование участка в соответствие с его разрешённым видом. Однако в установленный срок, до апреля 2026 года, данное законное требование исполнено не было, нарушения не устранены», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области
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