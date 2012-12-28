На садовом участке обнаружили парковку грузовиков: собственник отделался штрафом в 500 рублей

Ранее ему выписывали предписание об устранении нарушения земельного законодательства.

В Липецке мировой суд оштрафовал садовода на 500 рублей за отказ убрать парковку грузовиков с участка. Мужчину привлекли к ответственности по части первой статьи 19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего контроль. Штраф в 500 рублей – это максимальная санкция для физлица по этой статье.«Собственник земельного участка, расположенного на территории садоводческого некоммерческого товарищества в Липецке, использовал его не по целевому назначению: там была фактически организована парковка для транспортных средств. По данному факту уполномоченным органом вынесено предписание об устранении нарушения земельного законодательства. Собственнику предписано привести использование участка в соответствие с его разрешённым видом. Однако в установленный срок, до апреля 2026 года, данное законное требование исполнено не было, нарушения не устранены», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.