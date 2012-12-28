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40 минут назад
5

На садовом участке обнаружили парковку грузовиков: собственник отделался штрафом в 500 рублей

Ранее ему выписывали предписание об устранении нарушения земельного законодательства.

В Липецке мировой суд оштрафовал садовода на 500 рублей за отказ убрать парковку грузовиков с участка. Мужчину привлекли к ответственности по части первой статьи 19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего контроль. Штраф в 500 рублей – это максимальная санкция для физлица по этой статье. 

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«Собственник земельного участка, расположенного на территории садоводческого некоммерческого товарищества в Липецке, использовал его не по целевому назначению: там была фактически организована парковка для транспортных средств. По данному факту уполномоченным органом вынесено предписание об устранении нарушения земельного законодательства. Собственнику предписано привести использование участка в соответствие с его разрешённым видом. Однако в установленный срок, до апреля 2026 года, данное законное требование исполнено не было, нарушения не устранены», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области. 

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области 
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
4 минуты назад
А посмотрите, что делается в Новой Жизни на берегу водохранилища, в непосредственной близости от воды. Стоянка постоянная фур. Это можно?
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Дед
8 минут назад
Мой участок , как хочу так и использую
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Гость
15 минут назад
Зачем ему от таких денег отказываться, там же такса парковки за каждый автомобиль!
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Ну, Ну..
19 минут назад
Приезжайте в сады на Ковалева. И поддоны делают, и стройматериалы хранят, и хлам б/ушный. И банный комплекс.
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Интересно
24 минуты назад
на какой фотоаппарат пресс-служба судебной системы снимает)
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