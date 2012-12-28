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27 минут назад

Липецкая вечЁрка: почему топит Ниженку, провалившийся мост и застрявший автобус

Сегодня, 28 марта, жители Ниженки рассказали, что страдают от подтоплений с конца прошлого года, во время реконструкции провалился горбатый мост, и в Ельце автобус застрял в огромной луже.

Жителей Ниженки топит! Причем проблемы начались не весной, а еще в декабре 2023 года! Ассенизаторские машины МБУ «Управление благоустройства Липецка» ездят сюда откачивать воду чуть ли не каждый день, но к желаемому результату это не приводит.

Версий, почему топит дома, несколько. От нечищенных проходов талых вод, до порванных труб. Какая из них верная, в этом теперь будут разбираться, ни много ни мало, сотрудники следственного комитета!

С реконструкцией горбатого моста на улице Советской, как сразу не задалось (вовремя не смогли начать работы), так напасти и продолжаются. Во время бурения шурфа под новую сваю на мосту  обвалился тротуар. Подрядчик пока приостановил работы. Теперь эту часть моста будут обследовать, чтобы понять причины случившегося.



— Мосты это не наш, конек, один сокольский с его стыками чего стоит! — написал Т.

Возможно, беды с реконструкцией горбатого моста охладили пыл желающих браться за ремонт липецких мостов. Закончились торги на обновление мостов на улицах Студеновской, Фрунзе и Октябрьской. Желающих взяться за работы почти не было. Два контракта заключены с «Уваровской передвижной механизированной колонной № 22», как единственным участником торгов.

Конкуренция была только за мост через ручей Студеный. Торги выиграла липецкая компания «Капиталстрой».

В Ельце на улице Новолипецкой прорвало трубу и подтопило дорогу. В огромной луже застрял автобус маршрута № 20.



Фото - vk.com/elec_online

Вызволили его быстро, однако мэр Ельца Евгений Боровский посчитал нужным извиниться перед пассажирами.

— Он извинился! Поступок вызывает уважение, мужчина! — заметил Горожанин.

— Подтопления там постоянно в связи с тем, что неправильно уложено дорожное покрытие, мало того, там огромные ямы, — поделился своим наблюдением Юрич.

— 43 года живу в этом районе, и 43 года грязь и вечное море. Потому что вместо того, чтобы сделать ливневки для осушения этого болота, самое простое — ежегодно закатывать асфальт нижайшего качества, который каждую весну просто растворяется. Проезжая этот участок дороги на общественном транспорте, почки подлетают к глотке, — добавила Юлия.

Накануне в Липецке, кстати, сразу две пассажирки автобус  пострадали во время резкого торможения.

А сегодня ночью водитель скорой помощи не смог подъехать к нужному подъезду на вызов с улицы Осканова, 7. Проблемы создали две припаркованные иномарки.

К счастью, пациенту помощь врачи оказали в квартире, все обошлось. Но водитель попросил пропесочить нарушителей в прессе, чтобы другим неповадно было бросать свои авто где попало.



Эта новость набрала более полусотни комментариев, в которых читатели GOROD48 сообщали о подобных проблемах в своих дворах.

— Любят в Липецке так парковаться — свою поставил на два машиноместа, а на других жителей начхать. Регулярно подобную картину наблюдаю из своего окна, — написала мама дорогая.

Завтра в Липецке, по прогнозу синоптиков, ожидается от +11 до +13 градусов, с небольшими дождями. Сложно представить, но в 1941 году 29 марта в городе было аж 20 градусов мороза.

А на ближайшие же дни синоптики прогнозируют до +19 и  ожидают новый температурный рекорд со знаком плюс.
вечЁрка
паводок
мост
автобус
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