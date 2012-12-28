Липецкая вечЁрка: почему топит Ниженку, провалившийся мост и застрявший автобус

Сегодня, 28 марта, жители Ниженки рассказали, что страдают от подтоплений с конца прошлого года, во время реконструкции провалился горбатый мост, и в Ельце автобус застрял в огромной луже.