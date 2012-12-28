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Погода в Липецке
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48 минут назад
В Липецкую область ненадолго придут дожди
29 марта в Центральном федеральном округе с запада на восток пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие дожди. В последующие двое суток погода ожидается преимущественно без осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью — от 0 до +5 градусов, днем – от +9 до +14 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью — от +1 до +3, днем – от +11 до +13 градусов.
День 29 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году — 20 градусов мороза.
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