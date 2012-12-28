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183
48 минут назад

В Липецкую область ненадолго придут дожди

29 марта в Центральном федеральном округе с запада на восток пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие дожди. В последующие двое суток погода ожидается преимущественно без осадков. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 и 30 марта — 6-8 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы, 31 марта — 12 градусов тепла, что на 9 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью — от 0 до +5 градусов, днем – от +9 до +14 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью — от +1 до +3, днем – от +11 до +13 градусов.

День 29 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году — 20 градусов мороза. 

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