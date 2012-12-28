Евгений Боровских извинился перед застрявшими в луже пассажирами автобуса

Утром в Ельце на затопленной дороге застрял автобус №20.

Сегодня в Ельце на улице Новолипецкой в районе Кожзавода случились коммунальный порыв и подтопление дороги. В результате в огромной луже застрял автобус.«Подтопление стало причиной того, что в этом месте сегодня застрял автобус №20. Хоть и разрешилась сложившаяся ситуация в течение 15 минут, лично приношу извинения пассажирам за доставленные неудобства», — сообщил Евгений Боровских.Мэр Ельца отметил, что подтопление связано не только с талыми водами. А участок дороги сложный, часть сетей в этом районе находится в собственности АО РЖД «Водоканал».Источник выхода воды наружу уже установлен. Ведутся противоаварийные работы. Выясняют, какая из сетей течет и кто ее собственник.