«Собаки нас выживают»: жители Студёных Хуторов недовольны соседством с приютом для животных
Не огнем и мечом, а уговорами — чиновники в который раз гоняли продавцов из подземки у рынка
Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Липецкая вечЁрка: эхо теракта в «Крокус Сити», обвинение депутата в автоподставе, и что построят на месте «Туриста»
Общество
145
18 минут назад
Евгений Боровских извинился перед застрявшими в луже пассажирами автобуса
Утром в Ельце на затопленной дороге застрял автобус №20.
«Подтопление стало причиной того, что в этом месте сегодня застрял автобус №20. Хоть и разрешилась сложившаяся ситуация в течение 15 минут, лично приношу извинения пассажирам за доставленные неудобства», — сообщил Евгений Боровских.
Мэр Ельца отметил, что подтопление связано не только с талыми водами. А участок дороги сложный, часть сетей в этом районе находится в собственности АО РЖД «Водоканал».
Источник выхода воды наружу уже установлен. Ведутся противоаварийные работы. Выясняют, какая из сетей течет и кто ее собственник.
Фото - vk.com/elec_online и vk.com/e.borovskih
0
0
0
0
1
Комментарии