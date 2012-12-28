Две пассажирки липецких автобусов попали в больницы.

Травмы они получили во время резкого торможения маршруток.





27 марта автоинспекция зарегистрировала в Липецке два ДТП связанные с общественном транспортом.В десять утра на улице Терешковой в резко затормозившем автобусе упала 39-леитняя женщина. Оказалось, что водитель автобуса нажал на тормоз из-за подрезавшего его лихача. Травмы женщины оказались серьезными — ее госпитализировали.Схожее ДТП произошло в половине пятого вечера на улице Агрономической:«43-летний водитель автобуса допустил падение 64-летней женщины. С травмой ее доставили в больницу», — рассказали в ГИБДД.