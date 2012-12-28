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Происшествия
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11 минут назад
Две пассажирки липецких автобусов попали в больницы
Травмы они получили во время резкого торможения маршруток.
В десять утра на улице Терешковой в резко затормозившем автобусе упала 39-леитняя женщина. Оказалось, что водитель автобуса нажал на тормоз из-за подрезавшего его лихача. Травмы женщины оказались серьезными — ее госпитализировали.
Схожее ДТП произошло в половине пятого вечера на улице Агрономической:
«43-летний водитель автобуса допустил падение 64-летней женщины. С травмой ее доставили в больницу», — рассказали в ГИБДД.
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