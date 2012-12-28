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52 минуты назад

Погода в Липецке пошутит на 1 апреля

Ожидается, что уже 31 марта среднесуточная температура поднимется на 10 градусов выше нормы.

В ближайшие дни в Липецке существенно потеплеет. Уже завтра ожидается до +12 градусов,  в субботу, 30 марта, — до +15, 31 марта — до +18. Последние показатели превышают норму на 10 градусов. Среднесуточная температура для последнего дня марта составляет 2 градуса тепла, а в это воскресенье среднесуточная температура может составить до +12. 



В этот же день синоптики ожидают температурный рекорд: прогнозируемые +18 станут самой высокой температурой для 31 марта с 1909 года, когда в Липецке начались метеонаблюдения. Последний рекорд для 31 марта  зафиксирован в 2019 году, тогда воздух прогрелся до +17,9 градуса. 





— Над территорией Липецкой области проходит черноморский циклон. Он и приносит тепло, — объяснил GOROD48 шутки природы дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов.




Теплая погода продержится  до 2 апреля. На этот день синоптики прогнозируют до +19 градусов. А уже 3 апреля температура воздуха может опуститься до +10 градусов. И причиной похолодания станет все тот же черноморский циклон — он накроет регион своей холодной стороной.

потепление
температурный рекорд
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