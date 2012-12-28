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Общество
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29 минут назад
«РВК-Липецк» обновит почти километр сетей водоснабжения на улице Папина
«Росводоканал Липецк» модернизирует на улице Папина два отрезка водопровода диаметром 315 мм и протяженностью около километра. Модернизация уже началась, ее выполнят без отключения потребителей.
После замены водоканал произведет переврезки потребителей в обновленные сети. Модернизация сетей предусмотрена инвестиционной программой предприятия.
Напомним, что работа энергетиков на улице Папина сопряжена с дорожным ремонтом: 5-7 апреля часть улицы Папина перекроют полностью, чтобы синхронизировать замену сетей с восстановлением дорожного полотна.
Для жителей частного сектора останется открытым проезд по улице Союзной, подъезды к коммерческим предприятиям.
Позже, по окончании отопительного сезона, на улице Папина старые трубы на новые поменяет «Квадра».
Ремонтирует дорогу на улице Папина ООО «Строительно-дорожная компания». Срок исполнения контракта — 1 октября.
Фото «РВК-Липецк»
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