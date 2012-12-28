«РВК-Липецк» обновит почти километр сетей водоснабжения на улице Папина

«Росводоканал Липецк» модернизирует на улице Папина два отрезка водопровода диаметром 315 мм и протяженностью около километра. Модернизация уже началась, ее выполнят без отключения потребителей.

